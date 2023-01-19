وكالة الأناضول

أردوغان: سنشهد تراجعاً سريعاً في التضخم خلال أشهر

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستشهد خلال الأشهر المقبلة تراجعاً سريعاً في نسب التضخم. جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لـ"حزب العدالة والتنمية" بالبرلمان التركي في العاصمة أنقرة. وأوضح أردوغان أن التضخم في تركيا سيتراجع إلى حدود 30 بالمئة خلال العام 2023، بفضل التدابير المتخذة من قِبل الحكومة. وأضاف قائلاً: "قضينا على الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب التضخم، واتخذنا كافة التدابير اللازمة لتراجع التضخم". وأفاد أن الحكومة أثبتت للداخل والخارج بأنه لن يتمكن أحد من التحكم بالاقتصاد التركي من خلال التضخم والتلاعب بأسعار صرف العملة والفائدة. وأكد أن حكومته عملت على تعويض خسائر المواطنين الناجمة عن التضخم، وعالجت الأسباب المؤدية لغلاء المعيشة ووسعت نطاق المساعدات الاجتماعية. وصرح الرئيس التركي بأن عدد الأيدي العاملة في تركيا بلغ ذروته في العام المنصرم 2022، بوصوله إلى 31.6 مليون شخص.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شولتس يوضح سبب عدم قيام ألمانيا بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

أوضح المستشار الألماني أولاف شولتس، سبب عدم قيام بلاده بتزويد أوكرانيا بدبابات "ليوبارد 2"، في وقت تستميت فيه أوكرانيا على طلب الدبابة الألمانية. ورد شولتس خلال مشاركته في منتدى دافوس، على سؤال حول السبب، قائلًا إن "الناتو يريد تجنب المواجهة المباشرة مع روسيا". وأشار شولتس إلى أن "ألمانيا من بين قادة الدول من حيث تقديم الدعم لأوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة". وشدد شولتس، في الوقت ذاته، على أن "ألمانيا لا تريد اتخاذ خطوات أحادية الجانب، فكل القرارات تتخذ بالتنسيق مع الحلفاء، لا سيما مع الولايات المتحدة، التي تقوم بدور مهم في هذا الشأن". وتابع المستشار الألماني "سنواصل ذلك طالما كان ذلك ضروريا، وفي هذا الصدد نود التأكيد أن الأوكرانيين يمكنهم الاعتماد علينا. ومن الواضح أننا نرغب في تجنب تصعيد ذلك إلى حرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي". يذكر أن الشركة الألمانية المصنعة لدبابات "ليوبارد 2"، صرحت في وقت سابق، أنه لن يكون بمقدورها تسليم شحنة إلى أوكرانيا إلا في عام 2024 على أقرب تقدير. يشار إلى أن سفير أوكرانيا في برلين، أوليكسي ماكييف، حث الحكومة الألمانية على تزويد بلاده بدبابات "ليوبارد 2" القتالية بسرعة. وتواجه ألمانيا ضغوطاً متصاعدة لمنح أوكرانيا بعضاً من دبابات "ليوبارد 2"، بعد أن أعلنت المملكة المتحدة أنها سترسل دبابات "تشالنجر 2" إلى كييف.