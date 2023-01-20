الجمهورية 19-1-2023

نادال يتنازل عن اللقب... وتأهّل سهل لشفيونتيك

تنازل الإسباني رافايل نادال، المصنّف أول، عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الـ 4 الكبرى في كرة المضرب، بخروجه من الدور الثاني، بعد خسارته أمام الأميركي ماكنزي ماكدونالد 4-6 و4-6 و5-7، فيما بلغت البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عند السيدات، الدور الثالث، بفوزها على الكولومبية كاميلا أوسوريو 6-2 و6-3، في يوم تأثر برنامجه بهطول الأمطار التي كانت على الموعد مجدّداً في ملبورن.