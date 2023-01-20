TL

هل يكرر التاسع عشر من كانون الثاني 2023 مشهد السابع عشر من تشرين 2019؟

وهل يكون رد اللبنانيين على بلوغ الدولار عتبة ال 50 ألف ليرة كردهم على فرض الست سنتات على الوتساب قبل أربعة أعوام؟

والسؤال الأهم هو: لماذا طال صبر اللبنانيين طوال هذه السنين حتى يعودوا الى الشارع ألم يكوهم دولار العشرين أو الثلاثين أو الاربعين ألفا مثلا وإذا كان دولار الخمسين الفا مناسبة للتحرك فماذا عن نار مليون البنزين والمازوت وأين أنتم من عتمة الكهرباء ومن رغيف الذل أمام الأفران ودواء خطف الأنفاس في الصيدليات؟

المنار

بدراسات وثقتها الوقائع، واستشارت التاريخ القريب والبعيد، رسم سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله مسارات للحل ومخارج لانقاذ البلاد مما هي فيه..

ومن منبر المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق في ذكرى تأسيسه الثلاثين، كلام يؤسس عليه، قارب الازمة من كل جوانبها الواقعية، جمع العوامل والأسباب من ضفتي المكونات اللبنانية التي تتقاذف الاتهامات عما آلت اليه الأوضاع في البلاد، وربط بين الاخطاء الداخلية والاخطار الخارجية، وما جمعته من نتائج كارثية..

nbn

إلى حد بعيد تكررت النسخة الحادية عشرة لجلسات "اللا إنتخاب" لرئيس الجمهورية.

وكما بات واضحا فإن (اللا إنتخاب) هو النتيجة الحتمية لغياب التوافق الداخلي ولغة الحوار بين الكتل النيابية والسياسية.

mtv

ارتفعت اسعار المحروقات للمرة الثانية خلال اقل من ثمان واربعين ساعة. مع ذلك فان الوزراء المعنيين ورئيسهم لم يدلوا باي موقف او تصريح، ولم يتخذوا اي مبادرة لطمأنة المواطنين في الحد الادنى. وكما مجلس الوزراء كذلك مجلس النواب.

NTV

أنتجت جلسة انتخاب الرئيس نائبين معتصمين لهما وقع فخامة الموقف نجاة عون صليبا وملحم خلف أضرما النيران في التعطيل الرئاسي وقررا وقف المشاركة في التهريج النيابي، وإعلان العصيان داخل مجلس النواب..

OTV

عشرون الفا، اربعون الفا، خمسون الفا، او ربما مئة الف.

الرقم لم يعد مهما. فالدولار "فلتان"، والمنظومة مستفيدة، والآوادم يتفرجون.

أما الناس، ففيهم الراضي والمستفيد، وبينهم المعذب النائم على ضيم، ومنهم من استسلم وهاجر او يكاد. اما المتأهبون لأي تحرك او اعتراض، فيترددون متى عادت الى ذاكرتهم احداث 17 تشرين الاول 2019، وما ادت اليه من تسارع للانهيار، وما أنتجته من نواب، أقصى ما يقدمونه للناس هو مشاهد الاستعراض وصور السيلفي.

LBC

استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط يوم أمس في كليمنصو وفدا من حزب الله ضم المعاون السياسي للأمين العام، حسين خليل ومسؤول وحدة التنسيق والارتباط في الحزب وفيق صفا، في حضور رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي النائب تيمور جنبلاط..

الميادين

اشار نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك الى أن "وزارة الطاقة الروسية تناقش استخدام الغاز القادم من الحقول في شرق سيبيريا في السوق المحلية الروسية وتطوير نظام نقل الغاز"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

الجزيرة

أكدت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد أن "النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو تباطأ مقارنة بعام 2022 لكنه سيكون هذا العام أفضل بكثير مما كان متوقعا، رغم التضخم وأزمة الطاقة"، بحسب "وكالة الصحافة الفرنسية".

العربية

أعلن خفر السواحل الأميركي عن مراقبته لـ"سفينة تابعة للبحرية الروسية بالقرب من جزر هاواي، تقوم بجمع المعلومات الاستخبارية عن القوات الأميركية المتمركزة هناك"، بحسب وكالة "روسيا اليوم".