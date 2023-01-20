وكالة الأناضول

أنقرة وواشنطن تتفقان على مواصلة المشاورات بشأن صفقة "إف 16"

شددت وزارة الدفاع التركية، على أن وفدها سيواصل المشاورات مع نظيره الأمريكي بشأن شراء أنقرة مقاتلات "إف 16" الهجومية.

وأوضحت الدفاع التركية في بيان، أن الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي الوزارتين جرت أمس الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن. وأضاف البيان أن اجتماع الأربعاء انتهى باتفاق الطرفين على مواصلة المشاورات.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على عقد الجولة المقبلة في العاصمة التركية أنقرة.