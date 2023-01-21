وكالة الأناضول

أردوغان: اليونان تخالف معاهدة لوزان والاتفاقات بتسليح الجزر

شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على أن اليونان تتخذ خطوات مخالفة لمعاهدة لوزان واتفاقيات أخرى، وذلك بتسليح جزر منزوعة السلاح في بحر إيجة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين عقب خروجه من صلاة الجمعة في مدينة إسطنبول.

واعتبر الرئيس التركي أن تصريحات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "غير كافية لتحديد مصير المنطقة".

وكان ميتسوتاكيس أبدى في تصريحات بدافوس السويسرية ثقته بإمكانية حل المشكلات بين تركيا واليونان عن طريق الحوار، واستبعد نشوب حرب بينهما.

وأكد أردوغان أن تركيا ستتخذ الخطوات اللازمة بهذا الصدد في الوقت والمكان المناسبين، وتصرح به في الاجتماعات الدولية.

وفي شأن آخر، شدد على أن الشعب التركي هو من يحدد مصير البلاد وليس مجلة بريطانية (في إشارة إلى صحيفة ذي إيكونوميست).

وكانت "ذي إيكونوميست" ادعت في تحليل نشرته عن الانتخابات المزمع إجراؤها في تركيا، أن "الرئيس أردوغان سيقود البلاد إلى كارثة عبر استخدام صلاحيات الرئاسة والبرلمان".