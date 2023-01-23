TL

على المسار الحكومي فقد استأنف الرئيس نجيب ميقاتي مشاوراته بشأن المرحلة المقبلة وعقد جلسة جديدة لمجلس الوزراء. ومن المقرر ان يشهد السراي الحكومي الاسبوع الطالع سلسلة اجتماعات للجان الوزارية.

المنار

يزور ُعصر َاليوم المعاون ُالسياسيُ للامينِ العام لحزب الله حسين الخليل ومسؤولُ وحدة ِالارتباط والتنسيق وفيق صفا ميرنا الشالوحي للقاء ِرئيسِ التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

nbn

على المستوى السياسي ركود ظاهر واستحقاق رئاسي على الرف رغم كثرة الضجيج على ضفافه والوصفة السحرية لتحريك جموده هي: الحوار ثم الحوار ثم الحوار.

mtv

حكومياً، المعلومات تشير الى ان الرئيس نجيب يمقاتي يتريث في دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد بعد الموقف الحاد الذي اتخذه مجلس المطارنة الموارنة من جلسات الحكومة. وهو موقف كرره اليوم، ولو بصيغة مخففة، البطريرك الراعي. ففي عظته، رأى سيد بكركي أن الحكومة الحالية مستقيلة ومهمتها تصريف الاعمال.

NTV

علاماتُ الخارج لم تَظهَرْ بعد، إذ لم تؤكّدْ دوائرُ الخارجيةِ الفرنسية أو الإليزيه حتى الآن موعدَ الاجتماعِ الرباعي المقرّر عقدُه تحتَ المِظلّةِ الفرنسية، وفي الغد تَتّضحُ المواعيد..

OTV

تستقطب زيارة وفد من حزب الله لقيادة التيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي كل الاضواء السياسية، خصوصا انها تأتي بعد التباين المعروف الذي طبع الساحة المحلية في الاشهر الاخيرة. هذا في الوصف، اما النتائج فمتروكة للمعنيين، بعيدا عن أي استنتاجات او تحليلات او حتى تمنيات.

LBC

يوم رابع على الإعتصام النيابي في القاعة العامة في مجلس النواب، وكل المؤشرات تدل على أن الاعتصام مستمر، ولكن كيف سيكون عليه المشهد يوم الخميس المقبل، مع الدعوة التي وجهها رئيس المجلس، فهل يبقي النواب على اعتصامهم فيما الجلسة ستنعقد؟

الميادين

قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي، فيكتوريا أبرامشينكو، إن تركيا دفعت بنجاح لموسكو مقابل تزويدها بالحبوب الروسية بالروبل، مشيرة إلى أن موسكو تعمل على أمر مماثل مع مصر التي تعتبر أكبر مستورد للحبوب الروسية.

الجزيرة

قال الجيش الأوكراني إنه تصدى لمحاولات تقدم روسية في محاور عدة في باخموت، وفي محور أفدييفكا جنوب دونيتسك.

العربية

إجلاء 418 سائحا كانوا عالقين في البيرو بسبب التظاهرات