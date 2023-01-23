تناولت الصحف الصادرة اليوم الاستحقاق الرئاسي، والمواقف المختلفة، وزيارة حزب الله لجبران باسيل، وطمأنة المولوي، وتوضيح وزارة الخارجية، وتطوّرات ملف الكهرباء.

الاستحقاق الرئاسي

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجان النيابية المشتركة الى جلسة الخميس المقبل أي في اليوم المعهود الثابت لانعقاد جلسات انتخاب رئيس الجمهورية مما أثار أصداء وانطباعات سلبية. فسارع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب الى القول "علمت من الرئيس بري أنه مستعد لالغاء جلسة اللجان المشتركة وأي جلسة أخرى لتحديد جلسة رئاسية اذا لمس بوادر تفاهم أو مخرج لانتاج رئيس، وجلسة اللجان ليست بديلاً من جلسة الانتخاب بل مسعى للتشريع وتسيير عمل المجلس".

وكانت قد رأت النائب حليمة القعقور المشاركة في الاعتصام في تصريح لها، أنّ "عدم دعوة رئيس مجلس النواب الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس يشير إلى أنّه لا يهمه الاعتصام وما يريده يحصل"، مضيفةً: "لنقم بحوار منطقيّ ونحن نطالب بتطبيق الدستور". واكدت أننا "نريد التعاون داخل وخارج المجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية ولا مكان للحوار أفضل من المجلس".

أما النائب المستقل الدكتور عبد الرحمن البزري فقال: "يجب أن يكون هناك نوع من الاختراق السياسي الديمقراطي داخل مجلس النواب وهذا الحل الوحيد للازمة، مشيرا إلى أن النواب الموجودين في المجلس ليسوا معتصمين بل في موقعهم الطبيعي ويقومون بواجباتهم".

بالمقابل، كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب جورج عطا الله أن اتصالات جدية متعلّقة بملف رئاسة الجمهورية، بدأت مع مَن نعتبر أنهم متحررون من التزامات خارجية. وقال: ذاهبون في اتجاه جدي للوصول إلى سلّة تفاهمات من ضمنها سلة من الاسماء للرئاسة.

وفي السياق، انضم المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض مساء امس الأحد، الى النواب المعتصمين في مجلس النواب وأشار الى ان "ما فعله زملائي باعتصامهم داخل مجلس النواب هو إنتفاضة في الاتجاه الصحيح من أجل تطبيق الدستور ويجب أن نجتمع حول رئيس حلّ".

المواقف المختلفة

في المواقف امس، استنكر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في قداس الاحد كيف ان القوى السياسية لا تزال تتقاذف الاستحقاق الرئاسي وتمتنع عن انتخاب رئيس جديد يصمد أمام الصعاب ويرفض الإملاءات ويحافظ على الخصوصية اللبنانية. وقال: ليس خوفنا أن تتغير هوية رئيس الجمهورية المارونية وطائفته، بل أن تتغير سياسته ومبادئه ويلتحق بسياسيات ومحاور ودول تجاهد ليل نهار للسيطرة على البلاد وتحويله إقليما من أقاليمها.

من جهته قال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودة في عظة الاحد "شهدنا هذا الأسبوع حلقة أخرى من مسلسل مسرحية انتخاب رئيس، والمحزن أن من لم يقوموا بواجبهم على أتم وجه يتذمرون ويشعرون بالاشمئزاز من تكرار المهزلة. أليس أولى بهم أن يقدموا على ما يخرج المجلس من هذا الجمود القاتل؟ ألا يعلمون طريقة تكوين السلطات في الأنظمة الديموقراطية، وكيفية إجراء الانتخابات؟"

زيارة حزب الله لجبران باسيل

في التحركات السياسية البارزة، اعلن امس ان وفدا من "حزب الله" يضمّ المعاون السياسي للأمين العام لـ"حزب الله" حسين خليل ومنسّق وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، سيزور رئيس "التيّار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم في المقرّ العام لـ "التيّا"” في ميرنا الشالوحي. ويُعتبر هذا الاجتماع الأول من نوعه بين الفريقَين منذ فترة طويلة. كما بدا لافتا ان وفد الحزب نفسه بشخصي خليل وصفا كان قد التقى قبل أيام قليلة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط في كليمنصو وكان الاستحقاق الرئاسي المادة الأساسية في النقاش والتداول. وعلم ان وفدا من الحزب قد يزور لاحقا الرئيس ميشال عون في منزله في الرابية، وسيكون اللقاء الاول بعد انتهاء ولايته.

طمأنة الوزير مولوي

طمأن وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسّام مولوي، جميع اللبنانيين الى أن الوضع الأمني تحت السيطرة، مؤكداً أن الاجهزة الأمنية تقوم بواجباتها على أكمل وجه. ودعا إلى إبعاد أي اجتماع حكومي مخصص لمعالجة قضايا الناس الملحة عن التنافس والتناتش الطائفي معلناً أن المسلمين في لبنان أكثر حرصاً على وجود المسيحيين ودورهم من المسيحيين أنفسهم. وقال وزير الداخلية إن أساس استقرار الوضع الأمني هم المواطنون أنفسهم، من خلال إيمانهم ببلدهم ورفضهم عودة الحرب، مشدداً على أن القوى الامنية تقوم بواجباتها ونحن كوزارة داخلية نتابع التقارير الأمنية يومياً، لذلك “أطمئن جميع اللبنانيين أن البلد بخير بهمة جميع المخلصين من أبنائه ولا صحة إطلاقاً للشائعات المغرضة والمغايرة للواقع التي يحاول البعض بثها في هذه الأيام”.وعما إذا كانت الانتخابات البلدية والاختيارية ستحصل في موعدها لفت وزير الداخلية إلى أن هناك 110 بلديات من مجموع عدد البلديات في لبنان منحلة، وأصبحت التحضيرات في وزارة الداخلية جاهزة، وفي الأول من شباط، ستعلن القوائم الانتخابية، ونحن مصرون على إنجاز الاستحقاقات الدستورية والقانونية في وقتها، ولن أطلب كوزير للداخلية بتأجيل الانتخابات خصوصاً أن هذا الاستحقاق ضروري من أجل تغيير الدم في البلديات والناس في انتظاره، وسيتأكد الجميع أن إنجازه سيساعد على تهدئة الوضع الأمني أكثر فأكثر.

توضيح وزارة الخارجية

على وقع موجة انتقاد سياسي معارض لحرمان لبنان من التصويت في الامم المتحدة، اوضحت وزارة الخارجية انها تتابع منذ عدة أشهر مسألة تسديد المساهمات المستحقة وغير المسددة لتاريخه من قبل لبنان، لعدة منظمات دولية وإقليمية ومنها الامم المتحدة، ما يؤثر على حق لبنان بالتصويت. وأضاف بيان للمكتب الاعلامي ان "وزير الخارجية والمغتربين أجرى لهذه الغاية عدة إتصالات ومراجعات وإجتماعات مع الجهات الرسمية المعنية، للمساعدة في تحويل الاموال اللازمة الى البعثات اللبنانية في الخارج لسداد الاشتراكات والمتأخرات، وسبق أن تلقى الوزير بوحبيب وعودا بحل موضوع تحويل الاموال اللازمة بالسرعة المرجوة". وأكدت ان "حرصاً منها على عدم تقاذف مسؤولية أسباب التأخير الحاصل في تحويل الاموال، لأسباب خارج صلاحية ونطاق عمل الوزارة، فقد نبهت وزارة الخارجية والمغتربين وما زالت تؤكد على وجوب المعالجة الفورية لهذا الملف نظرًا لاهميته ولدور لبنان في المؤسسات الدولية والاقليمية".

تطوّرات ملف الكهرباء

على صعيد الكهرباء، نقلت الصحف عن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض قوله انه ينتظر تنفيذ فتح الاعتماد من وزارة المال ومصرف لبنان لتأمين 5 ساعات كهرباء خلال اليومين المقبلين. واشار الى انه "خلال الـ5 اشهر المقبلة سيؤمن 60 مليون دولار في الشهر تقريباً مما يؤمن من 4 الى 6 ساعات كهرباء في اليوم الواحد".

واضاف: "ما يقف بين زيادة التعرفة ووزارة الطاقة هو افراغ حمولة البواخر"، مرحباً بـ"القرارات التي تسمح بافراغ باخرتين من اصل 4".

بدوره، اعلن عضو مجلس ادارة الكهرباء طارق عبد الله ان تفريغ الباخرتين المحملتين بالغاز اويل لزوم معملي دير عمار والزهراني متوقف على اجراءات روتينية بين مصرف لبنان ووزارة المال، كاشفاً ان الهدف تأمين ساعات كهرباء على مدى 6 اشهر.