الجزيرة - السعودية

ولي العهد يتلقى رسالة شفوية من رئيس جمهورية تشاد

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رسالة شفوية من فخامة الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو رئيس المرحلة الانتقالية رئيس جمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيز التعاون المشترك. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، لمعالي وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتشاديين في الخارج والتكامل الأفريقي السفير محمد صالح النظيف. كما جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة سبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الاتحاد - الإمارات

الإمارات.. إجراءات استباقية ورؤى مستقبلية لمواجهة تحديات التغير المناخي

وضعت دولة الإمارات خطة مستقبلية واضحة المعالم في مواجهة تحديات التغير المناخي تتضمن مجموعة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تضمن التـوازن بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة خلال العقود المقبلة وبين حماية البيئة وتعزيز استدامتها. وتوج إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، 2023 عاماً للاستدامة في الإمارات، جهود ومساعي الدولة في هذا الملف، كما عبر عن التزامها في تعزيز العمل الجماعي لمعالجة التحديات المناخية المشتركة من خلال طرح المبادرات والبرامج ذات الأثر الإنساني الممتد عالمياً. واتخذت الإمارات خلال السنوات الماضية مجموعة من الإجراءات الاستباقية للتصدي لظاهرة التغير المناخي والتحديات البيئية، ونجحت في تحويل تحدياتها إلى فرص تنموية مبتكرة عبر عدد من المبادرات والاستراتيجيات التي ترجمت رؤيتها المستقبلية ونهجها الاستباقي في هذا المجال.

الوطن - عمان

الاحتفال بتشغيل مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة

نظَّمت الشركة العُمانية لخدمات المياه والصرف الصحي أمس حفل افتتاح وتشغيل مشروع إمداد المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة وذلك تحت معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد وبحضور سعادة نجيب بن علي الرواس محافظ الظاهرة وعدد من أصحاب المعالي والمكرمين أعضاء مجلس الدولة وأصحاب السعادة وأعضاء مجلس إدارة الشركة والإدارة التنفيذية وعدد من المسؤولين وممثلي المجتمع بمحافظة الظاهرة، حيث تم تنظيم الحفل بولاية عبري. وقدَّم قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي للشركة كلمة تحدث فيها عن هذا المشروع الحيوي والذي يهدف لضمان الأمن المائي لمحافظة الظاهرة، حيث أشار إلى أن التكلفة الإجمالية للمشروع تتجاوز 150 مليون ريال عماني، مشيرًا إلى أنه تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم المشروع تضمين الاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لجميع ولايات محافظة الظاهرة وتحقيق الأمن المائي على ضوء التوسع في الشبكات ونمو الطلب على المياه بما فيها أنسب مسار للخط الناقل للمياه وفق مختلف الخيارات من جميع النواحي الفنية والاقتصادية الاحتياجات التجارية والصناعية. كما تمت دراسة مصادر المياه التي ستغذي هذا الخط، فنيًّا واقتصاديًّا، بحيث تتم الاستفادة من هذا المسار لتلبية الاحتياجات المائية المستقبلية أيضًا.