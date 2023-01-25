الشرق الأوسط 24/1/2023

حامد علي أكد وجود مفاوضات مع شركات إقليمية ودولية بهدف إدراجها في "السوق"

أفاد الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، بأن انتعاش القطاع العقاري في دبي، وتحقيقه أرقاماً قوية، سينعكس على سوق الإدراجات الأولية، فيما يتعلق بالقطاع. وأشار، في تصريحات صحافية، خلال قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي عقدت في دبي، إلى أن سوق دبي يترقب إدراج شركات من القطاع العقاري في السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن "السوق تجري حالياً مناقشات مع عدد من الشركات المدرجة، في أسواق إقليمية ودولية أخرى، بهدف إدراجها بكل مستقل أو مشترك في سوق دبي المالي، ونحن متفائلون جداً بأداء اقتصادات الدولة ومنطقة الخليج خلال 2023. وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، حامد علي، خلال تصريحات صحافية خلال قمة الاكتتابات العامة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن " تنوع محفظة الشركات في سوق دبي المالي، وتنوع اقتصاد دبي، يفتح فرصاً قوية للشركات للوصول إلى الأسواق المالية وتمويل عمليات نموها"، لافتاً إلى أن سوق دبي يترقب إدراج شركات من القطاع العقاري في السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف: "نرغب في رؤية شركات من قطاعات مختلفة في السوق، تعكس تنوع اقتصاد الإمارة.