وكالة الأناضول

بولندا تقدم طلبا رسميا لألمانيا لتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد

أعلن وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، تقديم بلاده طلباً رسمياً إلى ألمانيا للسماح لها بتزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية التي تمتلكها وارسو. وفي تغريدة على تويتر، صرّح وزير الدفاع البولندي أن بلاده تقدمت بطلب رسمي إلى ألمانيا لنقل دباباتها من طراز ليوبارد القتالية إلى أوكرانيا. ودعا الوزير البولندي ألمانيا إلى الانضمام إلى تحالف الدول التي تدعم أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية. وكان أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، دعا في وقت سابق، ألمانيا والحلفاء إلى تزويد أوكرانيا بدبابات قتالية وأسلحة متقدمة. وسبق أن ناشدت كييف الغرب بتسليمها دبابات "ليوبارد"، إلا أن الحصول عليها حتى من الدول التي تمتلكها (بينها بولندا وفنلندا) يتطلب موافقة برلين.

وتتميز دبابات "ليوبارد" بمنحها حماية شاملة لطاقمها من التهديدات مثل العبوات الناسفة أو الألغام أو النيران المضادة للدبابات.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: الأعمال القتالية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو من بين الأفضل في العالم

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الأعمال القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا أظهرت أن الدفاع الجوي الروسي من بين الأفضل في العالم. وقال بوتين خلال اجتماعه مع حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، "كل شيء يحدث، لكن الأعمال القتالية العملية تظهر أن الدفاع الجوي الروسي هو أحد أفضل الدفاعات في العالم". وأضاف بوتين أن إنتاج الصواريخ في روسيا للدفاع الجوي يضاهي أحجام الإنتاج في كل العالم والمنظومة نفسها تعمل بشكل صحيح. وقال حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، فياتشيسلاف غلادكوف، إن وسائط الدفاع الجوي تتصدى لأهداف فوق مدينة بيلغورود وفي المنطقة المحيطة بها.