نداء الوطن/ غادة حلاوي

تناولت الموضوع المالي وقالت يزاول حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عمله اليومي كالمعتاد في مكتبه. يستقبل زائريه ويحلل معهم الوضع الإقتصادي والمالي وأبعاد الأزمة ومسبباتها. وأضافت، يتصرف الحاكم وكأنه غير معني بما يدور من حوله وهو يعتبر أنّ لا شيء يدينه وكغيره تابع تحقيقات الوفد القضائي الأوروبي وهو على يقين أنه لن يصل الى نتائج ملموسة. كذلك، قالت إنّ الوفد القضائي الأوروبي بعد زيارته لبنان والتحقيقات التي قام بها، أعرب أحد كبار القضاة المعنيين بملف التحقيقات مع سلامة وشقيقه رجا عن استيائه لكون التحقيقات التي أجريت بإشراف قضاة لبنانيين، والأسئلة التي طرحت على الشهود لم تختلف عن التحقيقات التي سبق وتولاها القضاء اللبناني حول الملف ذاته قبل عام معتبراً أن ما جرى هو انتهاك للقانون ونيل من دور القضاء اللبناني. وفي آخر إجتماع عقده وفد القضاة الأوروبيين معه طلب المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات التعاون مع القضاء اللبناني في التحقيقات المتعلقة بملف تحويل الأموال الى الخارج وشركة "فوري" التي يملكها رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وتساءلت هل تقصّد المحققون السير بتحقيقاتهم على طريقة الهرم المقلوب أي أن تبدأ من مجموعة شهود ثم يتم تضييق الخناق تدريجياً ليصل الى الأشخاص المطلوبين والمتهمين مباشرةً؟ وأردفت قائلةً، عودة المحققين الأوروبيين إن حصلت ستشهد استكمالاً لعملهم والإستماع إلى إفادات شهود إضافيين لكن مصادر قضائية توقعت أن يشهد الملف تطوراً قضائياً جديداً يتمثل في تولي القضاء اللبناني متابعة التحقيقات والإدعاء من ناحيته على الحاكم وشقيقه في محاولة لتطويق الأزمة التي قد تنشأ في حال الادعاء عليه من ناحيتهم. وختمت قائلةً، ليس معلوماً ما إذا كنّا سنشهد تطوراً دراماتيكياً متعلّقاً بملف سلامة شبيهاً بملف تحقيقات المرفأ وأزمة القضاء الخطيرة فنشهد سقوطاً للهيكل على كل المستويات أم سيتم استدراك الوضع؟