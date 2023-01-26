وكالة الأناضول

تركيا تؤكد ضرورة التزام الدول الراغبة في الانضمام للناتو بقوانينه

شدد مجلس الأمن القومي التركي على ضرورة أن تتصرف الدول الراغبة في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" وفقا لقانون الحلف وروحه.

جاء ذلك في البيان الصادر يوم أمس، عقب انتهاء اجتماع للمجلس برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان في العاصمة أنقرة.

وبحسب البيان، قيم المجلس التطورات السياسية والاقتصادية والعسكرية المهمة للأمن القومي التركي العام الماضي، والقضايا التي سيتم تنفيذها والتدابير الواجب اتخاذها في مواجهة التحديات في 2023.

وأشار إلى ضرورة أن تفي السويد وفنلندا عبر خطوات ملموسة بالتزاماتهما النابعة عن مذكرة التفاهم الثلاثية بشأن مكافحة التنظيمات الإرهابية. ولفت إلى أن تركيا تدعم سياسة الباب المفتوح لحلف شمال الأطلسي، مع ضرورة الوفاء بالالتزامات الناشئة عن مذكرة التفاهم بشأن مكافحة الإرهاب، خصوصاً تنظيمات "بي كي كي" و"بي واي دي" و"غولن"، واتخاذ خطوات ملموسة في أقرب وقت. وبخصوص الاستفزازات اليونانية، أكد المجلس بشدة أنه لن يتم التسامح مع أي أمر واقع يستهدف الأمن القومي لتركيا ومصالحها.