TL

الجيش والقضاء الركنان المتبقيان لضمان ديمومة الكيان وحماية الدولة والمجتمع فإذا بالقضاء يهتز بشكل غير مسبوق وينذر بما هو أدهى حتى أن مشهد العدلية طغى أو كاد يحجب الآثار الكارثية التي أحدثها خرق الدولار سقوفا تاريخية مقابل الليرة بتخطيه الستين ألفا وبارتفاع قياسي لجهة سرعة تقلب سعر الصرف وانعكاس ذلك على أسعار السلع لا سيما المحروقات التي تخطت المليون ليرة.

المنار

أكمل بعض نواب الامة الذين يدعون اختصار الوطن بانفسهم، ما بدأه بعض القضاة الذين يدعون اختصار العدالة بقوسهم، فاجهزوا على ما تبقى من قيم القضاء وهيبة قصر العدل التي استخدموها ادوات في حروبهم السياسية الى حد انقطاع انفاس الوطن.

nbn

إنها عصفورية هذا هو التوصيف الواقعي لأوضاع البلد ولاسيما في ظل الإنقلاب القضائي البيطاري الذي يلتقي مع فوضى مالية وإجتماعية من أمثلتها الصارخة دولار أسود تجاوز سقف الستين ألفأ وجنون في أسعار المحروقات استدعى جدولين يوميا في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع المزمع لمجلس القضاء الأعلى واصل القاضي المكفوفة يده طارق البيطار تحديه البنية القضائية مصرا على المضي في نهجه.

mtv

لليوم الرابع على التوالي: حفلة الجنون مستمرة في الوطن. وحفلة الجنون لا تقتصر على القضاء، كما يعتقد البعض، بل تشمل مختلف مظاهر الواقع اللبناني. مع ذلك، الوضع القضائي تصدر المشهد اليوم، اذ كان الجميع في انتظار اجتماع مجلس القضاء الاعلى لمعرفة ما سيحصل بالنسبة الى الكباش الدائر بين مدعي عام التمييز والمحقق العدلي.

NTV

على ارتفاع اثنين وستين ألفا عن سطح الليرة، كانت الجمهورية اللبنانية تصاب بمس من الجنون، وتكاد تعلن فقدان السيطرة على قمرة التحكم دولار بالستي, أدوية بمؤشر يومي, محروقات بدوامين، وقضاء فتح فرعين هو يوم القضاء الأعلى.

OTV

كما في السياسة، كذلك في القضاء، وفي مختلف قطاعات الدولة، او ما تبقى من دولة.

هذه هي نتيجة اربعة وثلاثين عاما من حكم دستور الطائف، او حكم الانقلاب على دستور الطائف.

اما باقي اشكال الوصف والسرد للواقع الراهن واحداثه، فلا تعدو كونها مجرد فروع للأصل المعروف.

فها نحن اليوم في ادنى الدرك.

LBC

يجتمع مجلس القضاء الأعلى، وبالتالي لا قرار في شأن المحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ، ولا قرار في شأن المحقق الرديف ، والتعويل الذي كان على إجتماع مجلس القضاء الأعلى سقط ، أو على الأقل أرجئ.

الميادين

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة في ختام اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، ان "التنسيق الأمني مع اسرائيل لم يعد قائما اعتبارا من الآن"، وذلك ردا على مجزرة جنين التي ارتكبها الجيش الاسرائيلي.

الجزيرة

عبّرت الولايات المتّحدة عن "أسفها لقرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل بعد مقتل تسعة فلسطينيين على الأقلّ في عملية عسكرية إسرائيلية في الضفة الغربية المحتلّة".

العربية

كشفت وسائل إعلام غربية، عن أن "صندوق النقد الدولي يدرس تمويل أوكرانيا بحزمة مساعدات لمدى عدة سنوات تصل قيمتها إلى 16 مليار دولار".