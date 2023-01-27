روسيا اليوم

إسرائيل تشن غارات جوية على غزة

شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على قطاع غزة، فجر اليوم الجمعة، بعد ساعات قليلة من إطلاق فصائل فلسطينية قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة باتجاه مدينة عسقلان ومستوطنات "الغلاف".

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إن طائراته أغارت على "موقع عسكري تحت الأرض" تابع لحركة "حماس" يستخدم لانتاج قذائف صاروخية ويقع في المغازي وسط قطاع غزة، وذلك ردا على إطلاق قذائف صاروخية من غزة نحو إسرائيل في وقت سابق الليلة الماضية.

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي مقطع فيديو عبر "تويتر" يظهر استهداف الطيران الإسرائيلي لمواقع في غزة، مضيفا أن "الحديث عن غارة يتوقع ان تشكل ضربة ملموسة لجهود حماس في التسلح العسكري."

وأضاف البيان أنه خلال الغارة "تم رصد اطلاق ثلاث قذائف صاروخية من القطاع نحو إسرائيل حيث اعترضت القبة الحديدية إحداها بينما سقطت الثانية في منطقة مفتوحة والثالثة داخل قطاع غزة".

وذكرت تقارير أنه في أعقاب الغارات الإسرائيلية سمع دوي صافرات الإنذار بمتسوطنات "غلاف غزة" عدة مرات، فجر اليوم الجمعة.

وأعلنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" التابعة لـ"حماس" أن دفاعاتها الجوية تصدت فجر اليوم الجمعة للطيران الحربي الإسرائيلي في سماء قطاع غزة بصواريخ أرض-جو وبالمضادات الأرضية.

وصرح نائب رئيس المكتب السياسي لـ"حماس"، صالح العاروري، أن إسرائيل "ستدفع ثمن المجزرة التي نفذتها في جنين ومخيمها" في إشارة إلى مقتل 9 فلسطينيين في جنين أمس، وأضاف أن "رد المقاومة لن يتأخر".