TL

منذ زمن حمورابي وقانونه أرسيت أبسط قاعدة قانونية تفيد بأن الحكم بأي خلاف يكون القضاء المختص ولكن إذا وقع الخلاف داخل البيت القضائي فإن الملاذ يكون في معظم الدول محكمة عليا مهمتها الفصل في القضايا الشائكة وفي لبنان يسمى مجلس القضاء الاعلى الذي يفترض أن يكون مكتمل الهيكلية ليفصل بالنزاع غير المسبوق الذي شهدته العدلية أمس.

المنار

على ارجوحة الدولار تطاير اللبنانيون اليوم، وبين اربعة وستين الف ليرة – وخمسة وخمسين الفا – تقلب عدو اللبنانيين، ولا من يعرف سبب هذا الجنون في بلد كل ما فيه غريب.

nbn

لا تزال ترددات أحداث يوم قصر العدل يسمع صداها في مشهدية سادتها الفوضى والضجيج والإستثمار السياسي والشعبي والحزبي صبت في مرمى هذه الأهداف فيما الهدف الأساس كان الضحية ألا وهو تبيان الحقيقة عبر مسار واحد وغير مقسم.

mtv

انه هدوء ما بعد العاصفة، قضائيا وماليا. قصر العدل لم يشهد اليوم تحركا يذكر، ولم يكن الرأي العام بالتالي امام اي مفاجأة قانونية لا من المحقق العدلي ولا من مدعي عام التمييز. مع ذلك ترددات الايام الفائتة استمرت، و تظهرت عبر بيان اعده نواب المعارضة والنواب التغييريون.

NTV

في نهار ما بعد سقوط هيكل القضاء .. عادت هياكل الدولار الى تلاعب اكثر غرابة .. إذ نزل الجنرال الاخضر عن عرشة بمقدار سبعة الاف ليرة ضربة واحدة ومن دون ان يكتشف المواطن سر الهبوط والارتفاع على حد سواء.

OTV

أولا المعلومات المتداولة عن اجتماع عربي-دولي خماسي، يجمع الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية وقطر، ويعقد في باريس خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل، على ان يتناول الوضع اللبناني من الناحيتين الانسانية والسياسية.

LBC

المواجهة القضائية مستمرة، وبدأت تأخذ طابعا سياسيا - نيابيا من بابه العريض. واحد وأربعون نائبا وقعوا عريضة حماية للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار، وهذه العريضة تشكل جرعة دعم له، في وقت يشتد الكباش بينه وبين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، وبين القاضيين أين سيقف مجلس القضاء الأعلى؟

الميادين

دانت الولايات المتحدة" بشدة" الهجوم الذي استهدف كنيسا يهوديا في حيّ استيطاني بالقدس الشرقية مساء اليوم، وأعربت عن تضامنها مع إسرائيل، وفق" وكالة الصحافة الفرنسية".

الجزيرة

حذر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، من "فوات الأوان إن تأخر وصول دبابات "أبرامز" الأمريكية إلى أوكرانيا حتى آب المقبل"، وقال عبر قناة "سكاي نيوز": "إن كييف بحاجة إلى أسلحة غربية جديدة في أسرع وقت ممكن".

العربية

كلف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "الحكومة بالتنسيق مع سلطات الكيانات الفيدرالية والبنك المركزي، لضمان السيادة التقنية والمالية لروسيا"، بحسب وكالة "نوفوستي".