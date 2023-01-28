الجمهورية / طارق ترشيشي

كل المؤشرات تدلّ إلى أنّ قابل الايام سيشهد مزيداً من التطورات على جبهة الاستحقاق الرئاسي الموضوع على نار حامية، خلافاً لكل ما يُقال ويُشاع. فما يدور في كواليسه يؤكّد وجود توجّه حاسم، أقله داخلياً، لإنجازه في اقرب وقت، لأنّ الانهيار الذي تعيشه البلاد تخطّى كل الخطوط الحمر، ولن تُحمد عقباه إن استمر على غاربه، في الوقت الذي يؤكّد الجميع على اختلاف ألوانهم ومشاربهم، انّ انتخاب رئيس للجمهورية هو المدخل الضروري والملحّ لوقف الانهيار.

الجمهورية / فادي عبود

شكر الكاتب موقف الكتل النيابية التي رفضت القانون الأخير الذي طُرِحَ في لجنة المال والموازنة تحت عنوان "إطار لإعادة التوازن للإنتظام المالي في لبنان"، والذي كان يهدف إلى إعادة ما تيسّر من ودائع المودعين، في حين انّ المطلوب إعادة كل الودائع او ما تبقّى منها.

انّ هذا الموقف بالتمسك بالحق المطلق للمودعين هو موقف مسؤول، يفضي إلى انّ مستقبل لبنان مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإعادة الحق إلى اصحابه، فقضية المودعين لا تنعكس على المودعين أنفسهم فحسب، بل هي تؤثر على الثقة ببلد بكامله، وإمكانية إعادة القدرة للتنمية والاستثمار والانتاج.

الديار / دوللي بشعلاني

رأت مصادر سياسية مطّلعة أن الاجتماع الرباعي للتوافق الداخلي على اسم رئيس الجمهورية الجديد والذي يحضّر له في باريس، يُعتبر حالياً الفرصة الخارجية الوحيدة المتاحة أمام لبنان الآن، لإيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، سيما أنّه يُعقد في ظلّ انشغال الدول المشاركة فيه باهتماماتها وأولوياتها الخاصّة. كما سيعمل المشاركون في وقت لاحق، على تعبئة الدعم والضغط لحلحلة الوضع السياسي المجمّد عن طريق التوصية بضرورة انتخاب رئيس الجمهورية أولاً، ومن ثمّ تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الخطة الإقتصادية والإصلاحات المطلوبة، وإعادة لبنان الى المحيطين العربي والدولي كدولة فاعلة وموثوق بها. وتنطلق المبادرة، إذا صحّ القول، من أنّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ما سبق وأن أعلن، "لن يترك الأوضاع في لبنان تنهار من دون التحرّك".