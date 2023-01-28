وكالة الأناضول

أردوغان: حطمنا رقمًا قياسيًا بالصادرات المعدنية العام الماضي

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا حطمت العام الماضي رقمًا قياسيًا في تاريخها بحجم الصادرات المعدنية بواقع 6.5 مليارات دولار. جاء ذلك في كلمة خلال افتتاح منشأة منجم الذهب في قضاء "سوغوت" بولاية بيلاجيك غربي البلاد، وصب السبائك الذهبية الأولى. وتمنى الرئيس أردوغان أن يعود منجم "سوغوت" للذهب بالفائدة والخير على تركيا بأسرها. وتابع: "لقد بدأنا منذ كانون الثاني 2021 مرحلة الاستثمار في منجم سوغوت، الذي تديره شركة غوبراطاش للتعدين".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يصدر تعليمات لمجلس الوزراء بإيلاء اهتمام لتعزيز السيادة التكنولوجية عام 2023

أصدر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليمات لمجلس الوزراء، إلى جانب السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية الروسية والمصرف المركزي الروسي، لإيلاء اهتمام خاص بتعزيز الاستقلال التكنولوجي للبلاد وضمان السيادة المالية في عام 2023.

وجاء في نص التعليمات على موقع الكرملين: "يتعين على حكومة روسيا الاتحادية، جنبا إلى جنب مع السلطات التنفيذية للكيانات الفيدرالية المكونة لروسيا الاتحادية ومصرف روسيا المركزي، عند تنفيذ التدابير الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية الوطنية لروسيا الاتحادية، للفترة حتى عام 2030، إيلاء اهتمام خاص: لمعالجة المهام الرئيسية التالية في عام 2023 ... تعزيز الاستقلال التكنولوجي لروسيا الاتحادية؛ وضمان السيادة المالية لروسيا الاتحادية". وكلفت الجهات المنوطة بتنفيذ هذه التعليمات بتقديم تقرير بهذا الصدد بحلول 1 آذار 2023، ثم بعد ذلك مرة واحدة كل شهر.