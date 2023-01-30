النهار 30/1/2023

المياه الجوفية تتراجع في أوروبا وتضع القارة أمام كارثة حقيقية

حذر عدد من العلماء من أن أوروبا على شفا كارثة مائية مع نضوب احتياطات المياه الجوفية. فخلال أشهر الصيف عامي 2018 و2019، كان هناك نقص مذهل في المياه في وسط أوروبا. ومنذ ذلك الحين، لم يكن هناك ارتفاع كبير في مستويات المياه الجوفية مع استمرارها بالانخفاض. ووفق "الإندبندنت" كشفت دراسة جديدة أن الحفاف الشديد يؤثر على الزراعة في القارة ويؤدي إلى نقص كبير في الطاقة، حيث أثرت مجاري الأنهر الجافة والاختفاء البطيء للمياه الراكدة بشدة على الطبيعة والبشر.

ونتيجة لذلك أيضاً تفاقم نقص الطاقة في أوروبا، فمن دون كميات كافية من مياه التبريد، كافحت محطات الطاقة النووية في فرنسا لتوليد ما يكفي من الكهرباء، كما كافحت محطات الطاقة الكهرومائية لأداء وظيفتها بسبب نقص المياه.