وكالة الأناضول

شولتس يتعهد بمواصلة المحادثات مع بوتين لإنهاء الحرب الأوكرانية

أعلن المستشار الألماني، أولاف شولتس، أنه يريد مواصلة المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا .وقال شولتس لصحيفة دير شبيغل في مقابلة :"سأتواصل هاتفياً مجدداً مع بوتين لأننا بحاجة إلى الحديث مع بعضنا البعض". وأضاف: "الأمر متروك لبوتين لسحب القوات من أوكرانيا وإنهاء هذه الحرب المروعة التي لا معنى لها والتي أودت بالفعل بحياة الآلاف". وتابع أن "الوضع لن يتغير ما دامت روسيا تواصل الحرب بعدوان غير مخفض". ومضى قائلاً أنه على الرغم من أن المكالمات الهاتفية السابقة مع بوتين "لم تكن غير مهذبة في النبرة"، بيد أن الزعيم الروسي أكد مرارًا أنه يريد "دمج أجزاء من بلده المجاور بالقوة"، وهو أمر "غير مقبول". ولفت أيضاً إلى أنه "أحيانا كان هناك أسئلة معينة حول تبادل الأسرى وصادرات الحبوب من أوكرانيا ومحطة زابوريجيا النووية". وقال "إنه من المهم بالنسبة لي عودة المحادثات دائماً إلى الموضوع الأساسي: كيف يمكن للعالم أن يخرج من هذا الوضع المروع؟ الشرط الأساسي لهذا واضح: انسحاب القوات الروسية".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الطيران الأمريكي متورط في الهجوم على المصنع العسكري داخل إيران

قالت مصادر إن الطيران الأمريكي شارك في هجوم طائرة دون طيار على منشأة تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية في مدينة أصفهان. القاهرة ونقلت قناة "العربية" عن مصدر لم تسمه، قوله إن "الطيران الأمريكي متورط في الضربة التي استهدفت إيران". وذكر التقرير أن الهجوم استهدف مستودعاً عسكرياً يحتوي على صواريخ باليستية، مضيفاً أن طهران تلقت رسالة تؤكد "منع إيران من امتلاك منشآت دفاعية" لإنتاج الصواريخ الباليستية.