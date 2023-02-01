الشرق الأوسط 1/2/2023

نمو الاقتصاد السعودي الأفضل عالمياً

اظهرت إحصاءات، نشرت أمس أن النمو الاقتصاد السعودي كان أفضل عالمياً بتحقيقه نسبة 8.7 في المائة خلال العام 2022. وقالت وكالة "بلومبرغ"، إن الاقتصاد السعودي يعدّ الأسرع نمواً في العالم منذ 2021، مبينة أن انتعاش الصادرات غير النفطية عزز عائدات الحكومة، في حين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد الدولة خلال 2024 الى 3.4 في المائة.