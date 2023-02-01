بولندا تتفق مع دول البلطيق على تعميق التعاون البرلماني

اتفقت بولندا ودول البلطيق، استونيا ولاتفيا وليتوانيا على تعميق تعاونها البرلماني وسط توترات جيوسياسية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا ووقع رؤساء برلمانات الدول الأربع الأعضاء في الاتحاد الأووبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بيانا مشتركا خلال اجتماع عقد في وارسو للإعلان عن تعاونهم. وترغب الدول الأربع معا في إبقاء الحاجة إلى تقديم مزيد من المساعدات لأوكرانيا على جدول أعمال المجتمع الدولي وجاء في البيان الذي وقعته رئيسة البرلمان البولندي اليزابيتا فيتيك التي استضافت الاجتماع.

وزيرا خارجية روسيا وأذربيجان يبحثان سبل تسوية الوضع حول ممر "لاتشين"

قبل ساعة واحدة

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، باتصال هاتفي اليوم الثلاثاء، سبل تسوية الوضع حول ممر"لاتشين".

وقالت الخارجية في بيان: "أجرى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف، واصل الوزيران بحث سبل تسوية الوضع حول ممر لاتشين".

وأردف البيان: "تم التأكيد على أهمية استئناف العمل على جميع مسارات التطبيع الأذربيجاني الأرمني على أساس الاتفاقات الثلاثية بين قادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا". وفي هذا السياق، تم التأكيد على استعداد الجانب الروسي لتنظيم الجولة القادمة من المحادثات في موسكو بين وزيري وزارتي خارجية أذربيجان وأرمينيا حول مشروع معاهدة سلام بين البلدين.