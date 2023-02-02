الجمهورية – إيفا أبي حيدر

تناولت موضوع سعر الصرف وقالت في اليوم الأول لرفع سعر الصرف الرسمي ودولار المصارف الى 15 الفاً، سادت حال من الفوضى والترقّب للأسواق كان نجمها الارتفاع في دولار السوق السوداء. وتساءلت فهل يواصل ارتفاعه في الأيام المقبلة؟ وقالت حال من الترقّب والخيبة والتخبّط سادت أمس الاسواق المالية في اليوم الاول لبدء العمل بدولار الـ15 ألفاً في المصارف، كذلك فوجئ أمس بوقف أعمال "صيرفة" للقطاع الخاص وبخفض سقف السحوبات بطلبٍ من مصرف لبنان. وأضافت متسائلةً كيف يمكن تأمين استمرارية اليد العاملة اللبنانية المَحجوب عنها راتبها كاملاً ويحتسب وفق دولار 15 الفاً فيما الفواتير تدفع على دولار صيرفة، أي 38 الفاً حتى اليوم، ولا احد يعلم متى ترفع، وان يشتري حاجياته وفق دولار 64 الفاً؟ في المحصّلة، هناك ثلاث ملاحظات في اليوم الأول لتطبيق دولار الـ15 الفاً في المصارف: خفض سقف السحوبات، توقّف استفادت موظّفي القطاع الخاص من دولار "صيرفة"، إضافةً إلى ارتفاع سعر الدولار في السوق بحدود 5 آلاف ليرة في أقل من 24 ساعة.