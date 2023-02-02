وكالة الأناضول

الرئيس النمساوي: نقف إلى جانب أوكرانيا رغم حيادنا العسكري

قال الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين إن فيينا تقف إلى جانب أوكرانيا رغم أن بلاده محايدة عسكريا.

جاء ذلك خلال لقائه نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء، في إطار زيارته إلى كييف، وفق ما نقل مراسل الأناضول.

وأضاف أن "الشعب الأوكراني يقاتل من أجل حريته كل يوم، وأنه يحمي أيضا القيم المشتركة لأوروبا والديمقراطية والحرية وبالتالي فإن هذه الحرب تهم الجميع".

وأوضح: "النمسا بلد محايد، لكن الحياد العسكري لا يعني الحياد من حيث القيم، إذا تعرضت دولة في أوروبا لهجوم من دولة أخرى، فلا يمكننا أن نكون غير مبالين".

وتابع فان دير بيلن أنه "لا يمكننا أبداً أن نظل صامتين إذا تعرضت سيادة دولة ما وسلامتها الإقليمية واستقلالها للهجوم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

لافروف يعتبر الجزائر أحد أهم المرشحين لعضوية "بريكس"

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأربعاء، أن الجزائر، من بين أبرز الدول المتنافسة على الانضمام إلى مجموعة "بريكس".

وقال لافروف في مقابلة "لقد وردت بالفعل طلبات رسمية للعضوية من دول عدة، يتجاوز عدد هذه الطلبات العدد الأصلي لأعضاء بريكس - أكثر من خمسة".

وتابع لافروف: "الجزائر من بين هذه البلدان، في الأحداث الأخيرة لمجموعة الدول الخمس (دول بريكس) التي عقدت هذا العام برئاسة الصين، اتفقنا على الحاجة إلى تطوير نهج مشترك لمثل هذه النداءات، كخطوة أولى، سنتفق على المعايير والشروط لقبول أعضاء جدد في مجموعتنا، والجزائر بكل صفاتها من بين أبرز المنافسين".

وبحسب لافروف، من الضروري إيجاد صيغة "تعكس المصالح المشروعة لهذه الدول في تعزيز مبادئ العدالة والديمقراطية في العلاقات السياسية والاقتصادية الدولية مع دول بريكس".