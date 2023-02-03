TL

يمكن القول إنه مع شهر شباط بدأ فعليا موسم الشتاء فزين الابيض جبال لبنان وحركت الأمطار أنهاره والسواقي بعد أشهر ثلاثة عجاف زادت طين مأساة اللبناني قهرا ويباسا الأمل كل الأمل أن يعوض شباط بأيامه المحدودة ما فات لبنان من موسمي السياحة والزراعة.

المنار

على مرمى ايام من الذكرى السابعة عشرة لارساء العلاقات التشاركية بين التيار الوطني الحر وحزب الله، حمل الوفد تقدير الامين العام للحزب وقيادته للرئيس عون، وللعلاقات الثنائية الوازنة التي عززت الشراكة الوطنية، ووفرت مناخا مؤاتيا لبناء مشروع الدولة، وحمت لبنان بالمعادلة الذهبية ..

nbn

الأبيض ألقى رداءه الأنيق على معظم الأراضي اللبنانية في مشهد يعكس فأل خير.

العاصفة (فرح) تنحسر اليوم لتشتد قساوة السبت وتبلغ الذروة الأحد والإثنين.

mtv

قضي الامر، وما كان مرجحا أصبح مؤكدا. وزارة الخارجية الفرنسية اعلنت رسميا اليوم ان باريس ستستضيف الاثنين المقبل اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلين عن فرنسا واميركا والسعودية ومصر وقطر، وذلك في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على ايجاد مخرج للازمة التي يتخبط فيها بلدهم .

NTV

أعطت تحركات الساعات الماضية مؤشرات إلى تحريك الجماد الرئاسي..

وأقرب المواعيد نقلت خطاها بين باريس والرياض التي زارتها وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وعلى رياح القلق أبدت رئيسة الدبلوماسية الفرنسية تخوفها البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان سياسيا.

OTV

الدولار على تحليقه، والمنظومة على تصديها لكل اشكال الاصلاح. اما الناس، فعلى تساؤلاتهم اللامتناهية عن المصير، في ضوء الغموض الكامل على كل المسارات.

LBC

خبر فرنسي عن لبنان حرك المياه الراكدة في المستنقع اللبناني. فقد أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أن باريس تستضيف الإثنين المقبل اجتماعا مخصصا للبنان يضم ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر، في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم.

الميادين

أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية، بأن "وزارة الخارجية التركية استدعت سفراء 9 دول غربية، اليوم، بعدما علّق عدد منها خدمات قنصلياته في اسطنبول موقتا هذا الأسبوع بسبب وجود تهديد إرهابي".

الجزيرة

تراجع عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، بينما لا تزال سوق العمل قوية بالرغم من زيادة تكاليف الاقتراض وتفاقم المخاوف من الركود.

العربية

رأى وزير الخارجية الأميركي السابق مايك بومبيو بأن الصين "تمثل خطرا أكبر على العالم من روسيا" عبر الهيمنة السياسية والاقتصادية.