الديار – نور نعمة

تناولت موضوع إنفجار مرفأ بيروت في 4 آب وقالت، يوم وقوع الانفجار قال الرئيس الاميركي انذاك دونالد ترامب انه هجوم مروع، ومن بعد ذلك سحب تغريدته عن مواقع التواصل الاجتماعي و بدأ المسؤولون الاميركيون يقولون انه "حادث". أمّا اليوم، حثت الادارة الاميركية سفيرتها في بيروت دوروتي شيا على المطالبة باخلاء سبيل الموقوف محمد زياد العوف وهو رئيس مصلحة الامن والسلامة في مرفأ بيروت وهو يحمل الجنسية الاميركية، وهذا ما حصل.

الامر الذي دفع بالمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات الى اخلاء سبيل كافة الموقوفين وعددهم 17. ما أثار خوفاً لدى أهالي الضحايا من تصفيت التحقيق. وتساءلت هل تريد واشنطن تحقيقا جديا في انفجار مرفأ بيروت؟ وأضافت، أنّ أميركا هي دولة قانون فكيف تتصرف في لبنان بهذا الشكل لو كانت تريد فعلاً تحقيقاً جدياً لكشف الحقيقة في مرفأ بيروت. والنتائج التي برزت بعد التدخّل الاميركي في القضية هي انقساماً قضائياً في لبنان، حيث أُصيبت الشفافية والعدالة أولاً، وثانيا ضحايا الانفجار وثالثا اهالي الضحايا. وختمت قائلةً، إنّ الوقائع تدل إلى أنّ الولايات المتحدة لم تساعد الدولة اللبنانية في هذا المسار او تسهل التحقيق بالحد الادنى بل جل ما فعلته انها بعثرت تحقيق انفجار المرفأ في بيروت منذ عامين الى يومنا هذا.