الريجي ضبطت منتجات مهربة في الليلكي وحي السلم ومحيط الجامعة اللبنانية

ضبطت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" بنتيجة عدد من عمليات الدهم التي نفذتها في إطار جهودها لمكافحة التهريب كميات كبيرة مهرّبة من المصنوعات التبغية والتنباك العجمي، والتنباك المعسّل. وأوضحت "الريجي" في بيان، أن "المداهمات التي نفذها جهاز مكافحة التهريب التابع لها شملت مناطق الليلكي وحي السلم وحيّ الجامعة اللبنانية. وسُطرَت محاضر بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص".

بيكانتوف: أفريقيا الوسطى أرسلت طلبا للأمم المتحدة لزيادة عدد المدربين الروس

أعلن السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى، ألكسندر بيكانتوف، أن حكومة البلاد أرسلت طلبًا إلى مجلس الأمن الدولي لزيادة عدد المدربين العسكريين من روسيا.

وأوضح بيكانتوف خلال مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك": "اليوم يوجد نحو 1890 مدربًا روسيًا في جمهورية أفريقيا الوسطى والحكومة المحلية مهتمة بزيادة عددهم".

يذكر أن مدربين روسيين في جمهورية أفريقيا الوسطى يقومون بتدريب أفراد عسكريين من الجيش الحكومي لأفريقيا الوسطى وهم موجودون في البلاد بإخطار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولجنة العقوبات