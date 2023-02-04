TL

تحت عناوين (الضروري والمستعجل والطارىء) يعقد مجلس الوزراء جلسة له يرجح أن تكون الاثنين المقبل وهي الثالثة لحكومة تصريف الاعمال لمناقشة الملفات التربوية والحياتية والسلامة العامة والصحية والمالية والوظيفية وفق ما جاء في جدول الأعمال الذي وزعته الامانة العامة لمجلس الوزراء والمؤلف من 26 بنداً.

المنار

ما كان ينقص التوتر الاميركي الصيني الا منطاد تقول واشنطن انه للتجسس، وتوضح بكين انه دخل بالخطأ الى الاجواء الاميركية معتذرة عن الحادث.. والى حين الوقوف على الخلفيات بدت الادارة الاميركية انها لا تريد تفويت فرصة بحجم منطاد للضغط على بكين ، مذكرة العالم بكثير من الذرائع التي اتخذتها تاريخيا لشن حروبها العسكرية وغير العسكرية.

nbn

حراك خارجي تقوده باريس على أن يتوج بالاجتماع الخماسي الذي ستستضيفه الاثنين المقبل حول الوضع في لبنان بمشاركة ممثلين عن كل من فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر في محاولة لتشجيع السياسيين اللبنانيين على إيجاد مخرج للأزمة التي يتخبط فيها بلدهم وفق بيان الخارجية الفرنسية.

mtv

يكثر الحديث يوما بعد يوم عن اجتماع يمكن ان ينعقد في بكركي بين القوى المسيحية للتوافق على الملف الرئاسي. ووفق تقرير أعدته ال "ام تي في " فان ثلاث قوى هي التيار والكتائب والمردة تؤيد عقد الاجتماع بلا شروط، فيما القوات مع الاجتماع شرط ان يسبقه تعهد حتى لا يبقى من دون نتائج عملية.

NTV

في السياسة التأكيد على استعادة ما أمكن من السيادة عبر انتظام المؤسسات من خلال رئيس ينأى بنفسه عن الصراعات الداخلية وارتباطها بمحاور الخارج ويترافق الإعداد للاجتماع الخماسي، وضغطا شديدا على الحكومة والمجلس النيابي في موضوع صندوق النقد والبنك الدولي، والموافقة على الشروط والقوانين المرعية الإجراء وهذا الشق تولاه بيار دوكان المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان.

OTV

مفاجأة ايجابية ما تخرج الوضع من حال الركود، سواء أتت من الخارج، على وقع اجتماع باريس الموعود، او من الداخل، في حال نجحت مساعي الحوار المسيحي-المسيحي التي تقودها بكركي

LBC

رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في صدد الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء، وزع الأمين العام لمجلس الوزراء مشروع جدول اعمالها تحت عنوان " المواضيع الضرورية والمستعجلة والطارئة".

الميادين

كشفت وسائل إعلام تركية قريبة من دوائر السلطة، أن الرئيس رجب طيب أردوغان يولي اهتماما كبيرا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في 14 أيار ويعتبرها مفصلية في تاريخ تركيا.

الجزيرة

عُثر على جثث ثمانية مهاجرين على متن زورق أنقذه خفر السواحل الإيطاليون في البحر الأبيض المتوسط، حسبما أفاد رئيس بلدية جزيرة لامبيدوسا فيليبو مانينو لوكالة "فرانس برس".

العربية

أفادت وكالة "بلومبرغ"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأنّ "إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قررت تأجيل زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بيكين، بعد رصد منطاد صيني بالأجواء الأميركية".