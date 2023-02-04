وكالة الأناضول

تشاووش أوغلو: تعليق عمل ممثليات بعض الدول في تركيا "متعمد"

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن تعليق بعض الدول عمل سفاراتها وقنصلياتها مؤقتا في تركيا دون التشاور مع أنقرة "أمر متعمد". جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأرجنتيني سنتياغو كافيرو، عقب لقاء جمعهما في إسطنبول. وأشار تشاووش أوغلو إلى أن سفارات بعض الدول الغربية أوقفت جميع الخدمات بما في ذلك وحداتها القنصلية أو حتى أُغلقت. وأوضح أن تلك البعثات أغلقت بشكل مؤقت ممثلياتها الدبلوماسية وقنصلياتها بذريعة وجود "تهديد إرهابي". وأردف: "إذا كان هناك تهديد إرهابي ألا يجب على حليفنا أن يبلغنا من أين مصدر هذا التصديد ومن يقف خلفه!".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الولايات المتحدة تعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 2.2 مليار دولار

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن تقديم حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تقدر بـ2.2 مليار دولار. قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر في تصريحات صحفية، "تعلن وزارة الدفاع عن حزمة جديدة ضخمة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، تتكون من 425 مليون دولار من المساعدات الدفاعية المعتمدة رئاسيًا، بالإضافة إلى 1.75 مليار دولار عبر صندوق دعم الدفاع الأوكراني". وأشار إلى أن حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، تشمل قنابل GLSDB صغيرة القطر تُطلق من الأرض ويصل مداها إلى نحو 150 كم، مضيفاً أن واشنطن تترك لتقدير كييف إمكانية استخدام قذائف بعيدة المدى في شبه جزيرة القرم.