النهار 4 / 2 / 2023

لبناني يصنع سيارة محلية تعمل بالطاقة الشمسيّة... "ليرة" تتحضر للسير في شوارع لبنان

ليست المرّة الأولى التي نسمع فيها عن صناعة سيّارة على الطاقة الشمسية، لكن في ميادرة اعتبرها مبتكرها "نوعية" أطلق اللبناني هشام حسامي المهندس الميكانيكي قكرة قد تكون مخرجاً للبنانيين من ناحية توفير تكلفة البنزين التي أصبحت عائقاً أمام تنقلاتهم اليومية، رغم التحديات التي تختبرها صناعات الطاقة الشمسية. انبثقت هذه الفكرة من الأزمات المتفاقمة خصوصاً أزمة المحروقات، وكمهندس ميكانيكي كان عملي يعتمد في شكل أساس على ابتكار وتصليح ماكينات الطباعة لكنني اضطررت جراء الأوضاع الى تصنيع السيارات الكهربائية، من هنا راودتني فكرة سيارة على الطاقة الشمسية وقررنا تنفيذها.