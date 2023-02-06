الجمهورية/ جوني منير

قال أن المؤتمر الخماسي الذي ستعقده باريس اليوم والمخصّص للملف اللبناني وأزماته الخطيرة، علّق عليه البعض آمالاً كبيرة وبأنه سيصوغ الحل المنشود للبنان. اما البعض الآخر فذهب الى الاتجاه الآخر لناحية عدم إيلاء اي اهمية للقاء الخماسي واعتباره كضربة السيف في المياه، اي حركة إعلامية من دون اي تأثير جدي على الازمات الداخلية وذلك تحت وطأة الانشغال بالازمات الاقليمية والدولية. وأضاف أن أغلب الظن انّ اجتماع باريس اليوم سيعمل على التحضير لعقد جلسة ثانية للدول الخمس بعد اشهر معدودة والأرجح قبل فصل الصيف المقبل، ويكون الحضور فيها على مستوى وزراء خارجية، وان تشكّل محطة حاسمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية. والواضح ان لبنان "الغير متروك" قد يكون بحاجة لهذه المرحلة الفاصلة للاستفادة من المنشطات الاقتصادية التي سيجري حقنه بها، وعلى ان تشهد هذه المرحلة ترتيب التسوية المطلوبة حول لبنان والتي ستقودها واشنطن، على ان تكون ظروف المنطقة قد اصبحت اكثر نضجاً، وان تكون العلاقات الفرنسية – الايرانية قد استعادت استقرارها السابق.

الأخبار/ فؤاد بزي

أوضح أنه وسط رفع روابط التعليم سقف التصعيد، أمس، وإعلانها صراحةً أن إقرار الحقوق وحدَه يعني العودة إلى التعليم، يحبس القيّمون على العام الدراسي الرسمي أنفاسهم لما بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم، فعلى جدول أعمال "الجلسة التربوية"8 نقاط خاصة بالقطاع، المقفلة مدارسه ومعاهده الرسمية للأسبوع الخامس على التوالي، 5 منها خاصة بالمتعاقدين في التعليم الرّسمي، ونقطتان متعلّقتان بأمور تشغيلية داخل الوزارة، ونقطة ثامنة متروكة لـ"اقتراحات وزير التربية لإنقاذ العام الدراسي". وقال: إذاً، لم تصل مطالب الروابط بشكل واضح إلى جدول الأعمال الذي يصفه رئيس رابطة التعليم المهني سايد بوفرنسيس بـ"الغامض وغير المفهوم".

الديار/ دوللي بشعلاني

قالت: أخيراً بات موعد الاجتماع الخماسي الذي سيُعقد في باريس بشأن لبنان ثابتاً، بعد أن أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الخميس الفائت أنّ باريس ستستضيفه اليوم الاثنين في 6 شباط الجاري، وذلك تزامناً مع وجود وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في "زيارة مهمة" للمملكة العربية السعودية، الشريكة الأساسية لفرنسا في تولّي الملف اللبناني بكلّ تشعّباته، والتي استكملتها يوم الجمعة بزيارة الى أبو ظبي، الأمر الذي أكّد على مشاركة السعودية في الاجتماع، بعد أن كانت متردّدة وتشترط أموراً عديدة. أمّا الهدف من الاجتماع الذي كثُرت حوله التأويلات، بحسب المتحدّثة باسم وزارة الخارجية آن- كلير ليجاندر، فهو، على ما أعلنت، "تشجيع الطبقة السياسية اللبنانية على الخروج من الطريق المسدود"، لا سيما مع القلق البالغ إزاء انسداد الأفق في لبنان من الناحية السياسية. وأسدل هذا الكلام الستار عمّا سبق وقيل بأنّ الاجتماع لن يتطرّق الى الملف الرئاسي أو لن يدخل في أسماء المرشّحين للرئاسة، بل سيكون له طابع تقديم المساعدات الإنسانية فقط.