روسا اليوم

بكين: تدمير الولايات المتحدة للمنطاد الصيني يضر بالعلاقات بين البلدين

قال نائب وزير الخارجية الصيني، شيه فنغ، إن الولايات المتحدة، بتدميرها للمنطاد الصيني، أضرت بعملية استقرار العلاقات بين البلدين.

نقل تلفزيون الصين المركزي عن نائب وزير الخارجية، أن "تصرفات الولايات المتحدة أثرت بشكل خطير وأضرت بجهود الجانبين في عملية استقرار العلاقات الصينية الأمريكية بعد اجتماع بالي (لقاء الزعيمين الصين والأمريكي في نوفمبر الماضي)".

وقال شيه فنغ إن الصين تحتج بشدة عل تصرف الولايات المتحدة، وتحثها على عدم اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تضر بمصالح بكين، وإلى عدم تصعيد التوتر.

وشدد على أن السلطات الصينية تراقب عن كثب تطور الوضع وستحمي بحزم مصالح البلاد، وتحتفظ بكين بالحق في اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، السبت الماضي، أن الجيش وبتكليف من الرئيس جو بايدن، أسقط بالونا صينيا كان يحلق في المجال الجوي الأمريكي.

وبحسب وزير الدفاع الأميركي، فقد تم استخدام الجهاز لمراقبة المنشآت الاستراتيجية الأمريكية، وفي سياق متصل، أرجأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن زيارته للصين.