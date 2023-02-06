وكالة الأناضول

الصين: إسقاط واشنطن منطادنا "رد فعل مبالغ فيه"

احتجت وزارة الدفاع الصينية، على إسقاط الولايات المتحدة منطادا صينيا كان يحلق فوق الأجواء الأميركية، واصفة الحادثة بأنها "رد فعل مبالغ فيه". قال تان كيفاي، الناطق باسم وزارة الدفاع الصينية، في بيان، إن "الهجوم الأمريكي على منطاد مدني صيني هو رد فعل مبالغ فيه بشكل واضح". كما نقلت صحيفة "غلوبال تايمز" المحلية عن خبراء (لم تسمهم) قولهم إن رد الفعل الأمريكي قد يصعد التوترات بين جيشي البلدين. ومساء السبت، أسقطت الولايات المتحدة، منطادا صينيا وصفته بإنه "منطاد تجسس انتهك سيادة البلاد" قبالة سواحل كارولينا. ووفق أسوشييتد برس، فإن إسقاط المنطاد جاء بعد أن اجتاز مواقع عسكرية حساسة في أنحاء أمريكا الشمالية. وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية، فإن قرار إسقاط المنطاد جاء بأمر من الرئيس جو بايدن. بدورها، أعلنت الصين أن المنطاد دخل بشكل غير مقصود المجال الجوي الأمريكي بسبب ظروف خارجة عن السيطرة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك لمستوصفات الأدوية والأورام، وكذلك في مستشفى، لاتهام الجانب الروسي بارتكاب "جرائم حرب" مزعومة. وأفاد المقر في بيان "بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية "جرائم الحرب" المزعومة. وجاء في البيان "وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. في الوقت نفسه، تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية حاليا. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر".