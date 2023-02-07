TL

لاصوت يعلو دنيويا" على ما حصل في الثالثة والثلث من فجر اليوم 6 شباط 2023 زلزال كارثي مدمر هو الأقوى منذ قرن ضرب تركيا بقوة وصلت الى سبعة فاصل تسعة ليرتد بعنف على سوريا, فيما تجددت أصداؤه بعد الظهر مخلفا مزيدا من الاضرار والخسائر في الارواح والتي وصلت بأرقام أولية الى أكثر من ألفين ومئتي ضحية في البلدين وآلاف الجرحى.

المنار

تركيا رفعت حالة الانذار الى القصوى واعلنت ان ما تعانيه غير مسبوق منذ عام الف وتسعمئة وتسعة وثلاثين، فاتحة ابواب المساعدات الخارجية للملمة ما امكن من الكارثة الطبيعية، اما سوريا التي نالت الحصة الاكبر من دمار الزلزال بعد تركيا فهي تكابد للملمة جراحها وهي المحاصرة اميركيا بقيصر جائر، فرض عليها زلازل اقتصادية قبل هذه الطبيعية.

nbn

لبنان الغارق في أزماته السياسية والإجتماعية والإقتصادية وتداعيات العاصفة الثلجية وصلت ارتدادات الزلزال المدمر إليه حيث استفاق الشعب اللبناني على هزة أرضية كبرى استمرت حوالي الدقيقة تبعتها هزات إرتدادية أخافت المواطنين وتسببت بأضرار مادية في بعض الممتلكات والمباني.

mtv

إنه الزلزال الأقوى والأقسى يضرب تركيا منذ العام 1999. لكنه لم يقتصر عليها هذه المرة، بل ضرب سوريا أيضا بحيث بلغ عدد القتلى في البلدين حوالى 2500 من بينهم عدد من اللبنانيين. والمحصلة غير نهائية باعتبار أن أعمال الإغاثة لم تنته بعد في البلدين ، وباعتبار أن عدد المباني التي انهارت فيهما تجاوز الأربعة آلاف.

NTV

على فالق "المشرق" وعمقه التركي هزت الأرض لم تقع لكنها أخرجت أثقالها بزلزال مركزه قرب عنتاب ضرب إدلب وحلب وحماه ومعظم الساحل السوري وهز لبنان من خاصرته الشمالية الى بقية المدن ووصلت أصداؤه إلى فلسطين والأردن والعراق. سبع درجات فاصلة ثمانية على مقياس ريختر وبزمن لم يتعد الستين ثانية سقطت الأبنية والبيوت على نائمي الليل وبلمحة بصر حولت آلاف الأرواح إلى قتلى ومصابين ومشردين في عراء الصقيع.

OTV

اعتبر رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ان الزلزال الذي ضرب سوريا يستوجب تضامنا إنسانيا معها من روحية ميثاق الأمم المتحدة، يبدأ بفك الحصار عنها وفتح الحدود امام وصول المساعدات من كافة الدول وخاصة العربية منها؛ فلا قانون يمنع تقديم العون لشعب بخطر، بل توجبه الشرائع كافة. وختم باسيل بتوجيه اصدق التعازي بالضحايا في سوريا وتركيا.

LBC

كارثة الزلزال، سواء في تركيا أم في سوريا، يظهرها ارتفاع عدد الضحايا، حتى الآن، فيما عمليات البحث مستمرة. في تركيا بلغ عدد الضحايا نحو الف وخمسمئة، وفي سوريا تجاوز الثمانمئة، فيما الجرحى بالألاف في البلدين. وإلى القتلى والجرحى فإن الدمار هائل، وتبدو عمليات الإنقاذ فوق طاقة البلدين، ولاسيما سوريا.

الميادين

اتهمت وزارة الدفاع الروسية أوكرانيا بالتحضير لافتعال عملية وهمية تفجر خلالها عددا من المباني في مدينة كراماتورسك بشرق أوكرانيا، ثم تتهم موسكو بارتكاب جرائم حرب واستهداف المدنيين. ولفتت الى إن الهجمات المزعومة ستستخدمها كييف للضغط على الحكومات الغربية لزيادة إمدادات الأسلحة إلى البلاد.

الجزيرة

توالت ردود الأفعال الدولية، بعد أن ضرب زلزال بقوة 7,8 درجات جنوب تركيا قرب مدينة غازي، بالقرب من الحدود السورية، ما أدى إلى سقوط أكثر من 280 ضحية في البلاد، بينما سقط أكثر من 230 ضحية في سوريا، إضافة إلى انهيار العديد من المباني في كلا البلدين. هذا وتضمنت ردود الأفعال رسائل التضامن وتقديم المساعدات.

فبدوره، وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعازيه إلى الرئيس السوري بشار الأسد، كما أرسل برقية تعزية للرئيس التركي رجب طيب إردوغان، فيما يتعلق بالزلزال سوريا، وأعرب عن استعداده للمساعدة في القضاء على تداعيات الكارثة. فيما أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أنّ "موسكو تستعد لإرسال فريق إنقاذ يضم 100 عنصر إلى تركيا".

العربية

وجّه الرئيس الأميركي جو بايدن، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركاء حكوميين اتحاديين آخرين، لتقييم خيارات الاستجابة للمناطق الأكثر تضررا في زلزال تركيا وسوريا.

وذكر مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء التقارير المتعلقة بالزلزال المدمر"، لافتاً الى "أننا على اتصال مع المسؤولين الأتراك لتقديم أي مساعدة، وسنواصل متابعة الوضع عن كثب بالتنسيق مع أنقرة".