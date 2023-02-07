الجزيرة - السعودية

افتتح المؤتمر الدولي الـ(44) للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة في الرياض وزير الطاقة: "كابسارك" يعد اليوم أكثر مركز أبحاث تمكيناً في العالم

فتتح صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الطاقة رئيس مجلس أمناء مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية، المؤتمر الرابع والأربعين للجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة الذي استضافته الرياض، بحضور عدد من المسؤولين والخبراء والمختصين في القطاع، حيث سلم سموه ثلاث جوائز للتميّز في مجال الطاقة مقدمة من الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، وشارك في نقاش مع دانيال يرغن، نائب رئيس إس آند بي جلوبال.

أخبار الخليج - البحرين

إشراقة الضوء الأول لقوة الدفاع ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية

الملك: إنجازات القوة أكسبتها ثقة المواطنين والخليج العربي والدول الصديقة

أكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آلـ خليفة عاهل البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة أن ما حققته قوة دفاع البحرين من إنجازات وعمل مميز وسمعة طيبة أكسبها ثقة المواطنين الكرام وأشقائهم في الخليج العربي، والدول الصديقة، ونحن نسعى دائما إلى السلام وأن البحرين رائدة في المنطقة في كل المجالات ونحرص معا على حمل الأمانة لأجيالنا القادمة. جاء ذلك لدى تفضل جلالته، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء بزيارة القيادة العامة لقوة دفاع البحرين بمناسبة الذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوة دفاع البحرين. وقد أعرب جلالة الملك المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة عن تهانيه وتقديره لجميع ضباط وضباط صف وأفراد قوة الدفاع داخل البلاد وخارجها، وجميع المواطنين الكرام بهذه المناسبة الوطنية المجيدة في تاريخ البحرين، وقال جلالته إننا نقدر ما يبذله جميع منتسبي قوة دفاع البحرين حماية لمنجزاتنا الحضارية وأمن المواطنين ووحدتنا الوطنية بكل كفاءة وعزيمة صادقة، فهم درع الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز الدائم، وإن إشراقة الضوء الأول لقوة دفاع البحرين هي ذكرى مضيئة في مسيرتنا الوطنية المباركة.