وكالة الأناضول

تضامن عربي كروي وفني واسع مع تركيا وسوريا في كارثة الزلزال

عبَّر نجوم عرب في الرياضة والفن، الإثنين، عن تضامنهم مع تركيا وسوريا في مواجهة الزلزال الذي ضربهما. وفجر الإثنين، ضرب زلزال بقوة 1.7 درجة على مقياس ريختر شرقي تركيا وشمال سوريا، وأودى في تركيا بحياة 1498 شخصا وأصاب أكثر من 8 آلاف آخرين، وفقا لوكالة إدارة الكوارث والطوارئ. أما في سوريا فأعلنت وزارة الصحة مصرع 430 شخصا وإصابة 1284 آخرين بالمناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة، فيما أفادت منظمة "الخوذ البيضاء" للدفاع المدني (غير حكومية) بمصرع 390 وإصابة ألف آخرين على الأقل في مناطق سيطرة المعارضة شمال غربي البلاد.