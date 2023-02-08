وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

السعودية تنشئ جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا وتنظم حملة شعبية لمساعدة ضحايا الزلزال

أنشأت السعودية جسرا جويا لدعم تركيا وسوريا في مواجهة آثار الزلزال المدمر، الذي ضرب الدولتين، كما نظمت حملة شعبية لمساعدة الضحايا.

جاء ذلك بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، ولفتت الوكالة إلى أنه تم إصدار توجيهات بتسيير الجسر الجوي إضافة إلى تنظيم حملة شعبية عبر منصة "ساهم" لتقديم المساعدات للضحايا في الدولتين.

ولفتت الوكالة إلى أن الجسر الجوي السعودي ينقل مساعدات إيوائية وغذائية وطبية لمساعدة العاملين في عمليات الإنقاذ وإغاثة المنكوبين في سوريا وتركيا.

وضرب زلزال مدمر كل من تركيا وسوريا، فجر الاثنين، حيث بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وتسبب في دمار هائل في الدولتين، إضافة إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

وحتى اليوم الثلاثاء، أشارت إحصائيات إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال إلى 4 آلاف و544 قتيلا بينما تجاوز عدد المصابين 26 ألف شخص.

أما في سوريا فتشير البيانات الرسمية، في حصيلة غير نهائية، إلى أن عدد الضحايا وصل إلى 812 قتيلا إضافة إلى 1448 إصابة.