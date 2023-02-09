تناولت الصحف اليوم اجتماع اللجنة الوزارية المكلّفة تقييم خطة الكهرباء أمس برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إضافةً إلى دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية يوم الإثنين المقبل، واجتماع للبحث في المعالجات المعيشية للقطاع العام، كذلك الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري اللبناني إلى سوريا، كما التقرير اليومي حول فيروس كورونا.

ملف الكهرباء

ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً للجنة الوزارية المكلفة بتقييم خطة الكهرباء الوطنية أمس في السراي الحكومي. وقال وزير الطاقة وليد فياض بعد الاجتماع "اتخذت في الاجتماع قرارات بنّاءة ومفيدة لجهة تنفيذ خطة الطوارئ. وأهم قرار هو أنّ مؤسسة كهرباء لبنان أصبحت جاهزة لزيادة التغذية وستصدر بياناً يوم الجمعة المقبل تعلن فيه بأنّ التغذية ستصبح بحجم 500 ميغاوات أي ما يعادل نحو 4 ساعات تغذية يومياً.

وأعلنت مؤسسة كهرباء لبنان أنّها ستقوم ضمن المرحلة الثانية من خطتها، برفع إنتاجها الحراري صباح الجمعة 10 الجاري تدريجياً إلى حوالي 450 ميغاواط، ما سيرفع التغذية بالتيار الكهربائي لحدود 4 ساعات يومياً بالتوازي مع البدء بشن حملات نزع تعديات على 216 مخرجاً. وافادت مؤسسة كهرباء لبنان في بيان، بأنها ستباشر في طباعة الفواتير وفق التعرفة الجديدة، ليصار إلى البدء في تحصيل تلك الإصدارات المعنية نهاية الأسبوع المقبل.

الجلسة التشريعية

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع الإثنين المقبل للاتفاق حول جدول الأعمال الذي يفترض وفقَ مصادر نيابية أن يتسلمه أعضاء الهيئة الجمعة. وقالت المصادر إنّ هناك حوالي 50 أو 60 اقتراح قانون فضلاً عن مشاريع قوانين سيجري العمل على درسها في هيئة مكتب المجلس على أن يتم حصرها بقوانين لا تشكّل استفزازاً لأي طرف لأنّ المطلوب هو حضور كل الكتل النيابية.

من بين القوانين المشروع الخاص بقانون الـ"كابيتال كونترول" الذي انتهت اللجان النيابية من دراسته، إضافةً لبند يلحظ تمديد ولاية المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم التي تنتهي مطلع آذار المقبل. كذلك يرغب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن يشمل التمديد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، علماً أن الأخير لن يحال إلى التقاعد قبل عام.

معالجات معيشية

اجتمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي صباح أمس مع رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثنا مسألة الإنتاجية التي طرحت ورفع بدل النقل في القطاع العام على أن تشمل الإنتاجية كل مسميات القطاع العام، أي المؤسسات العامة، المصالح المستقلة، البلديات واتحادات البلديات، المستشفيات الحكومية، الضمان الاجتماعي وتلفزيون لبنان، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تعويض النقل. وطرحنا التعجيل في إعطاء هذه الإنتاجية ومبدأ ان يدمج الراتبان في مقابل أساس الراتب في القطاع العام الى صلب الراتب حتى يتقاضى الموظف لدى ترك عمله تعويضا لائقا، فالموظف لا يزال يتقاضى تعويضه على سعر ١٥٠٠ ليرة لبنانية".

الوفد الوزاري في سوريا

استقبل الرئيس السوري بشار الاسد الوفد الوزاري اللبناني الذي توجّه صباح أمس إلى سوريا بتكليف من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برئاسة وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، وضمّ وزير الاشغال علي حمية، وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، وزير الزراعة عباس الحاج حسن ومستشارين ومسؤولين في الوزارات الأربع.

وعقد الوفد لقاءات مع المسؤولين السوريين تناولت الشؤون الانسانية وتداعيات الزلزال المدمّر الذي تضرّرت بسببه مناطق عدة في سوريا، ومن ضمنها لقاء عقده مع وزير الخارجية والمغتربين السوري فيصل المقداد، معلنين "تضامنهم مع الشعب السوري في هذه المحنة بالإمكانات المتاحة للمساعدة في مجالات الإغاثة، كما قدّموا التعازي متمنين "الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للجرحى".

وفي موازاة الدعم الرسمي، تطوع الآف من الشبان اللبنانيين قاصدين سوريا للمشاركة بعمليات الإنقاذ، كما باشرت عشرات الجمعيات جمع المواد التموينية والالبسة وحليب الأطفال لإرسالها الى المناطق المنكوبة، كما استنفرت الاحزاب اللبنانية في ٨ آذار اجهزتها الصحية، وانطلقت المواكب باتجاه سوريا.

وفي هذا السياق، تعمل السفارة اللبنانية في تركيا مع السلطات التركية والجهات المعنية للكشف عن مصير المفقودين اللبنانيين، وأكد السفير اللبناني في تركيا غسان المعلّم أننا "تبلغنا بوجود حوالي 10 إلى 15 لبنانياً معظمهم في حالة جيدة، ونجحنا في التواصل معهم، في حين أن هناك حوالى 4 إلى 5 أشخاص موجودون تحت الأنقاض". وقال: مع ذلك، لا يوجد إحصاء دقيق لعدد اللبنانيين الموجودين في تركيا، لأن بعضهم غير مسجلّ وهو في رحلة سياحة أو عمل.

كورونا

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 125 إصابة جديدة بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.