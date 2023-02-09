روسيا اليوم

بوتين: روسيا قلقة من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان لقيام دول غير إقليمية بإنشاء قواعد عسكرية

قال الرئيس فلاديمير بوتين إن روسيا قلقة من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان لإنشاء قواعد عسكرية.

وأضاف خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي إن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك. وتابع "نحن قلقون أيضًا من محاولات استغلال الوضع في أفغانستان من أجل قيام دول غير إقليمية بتوسيع أوبناء بنيتها التحتية هناك، والتي ستنشئها تحت غطاء مكافحة الإرهاب الدولي، على الرغم من أن هذه الدول لا تفعل ذلك فقط". وفي الوقت نفسه، أشار إلى أن "هذه الدول لا تفعل أي شيء مطلوب لحرب حقيقية ضد الإرهاب الدولي". وقال الرئيس الروسي إن الوضع في أفغانستان لا يتحسن بعد انسحاب القوات الأمريكية من هناك. وتابع "بعد هروب القوات المسلحة الأمريكية من أفغانستان، فإن الوضع في هذا البلد، للأسف، لا يتحسن. المنظمات الإرهابية الدولية أصبحت أكثر نشاطا، بما في ذلك تنظيم القاعدة، الذي يبني إمكاناته هناك".