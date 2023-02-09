وكالة الأناضول

أردوغان: لن نترك أي مواطن تضرر من الزلازل وحيدا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن حكومته لن تترك أي شخص تضرر من الزلازل وحيداً. جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به، خلال تفقده المناطق المنكوبة في ولاية هطاي. وقال أردوغان في هذا الخصوص: "بتكاتف الشعب والدولة سنرفع كافة أنقاض الدمار ولن نترك أي مواطن وحيدا". وأكد أردوغان أن فرق البحث والإنقاذ لن تترك أي شخص تحت الأنقاض. وصرح بأن عدد وفيات الزلازل ارتفع إلى 9057 والإصابات إلى 52 ألفا و979 والمباني المهدمة إلى 6 آلاف و444. وأضاف أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد. وأردف: "في ولاية هطاي حاليا 21 ألفا و200 عنصر بينهم قوات الدرك والشرطة ينفذون المهام الموكلة إليهم".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين: روسيا لا تريد ظهور نقاط توتر على حدودها الجنوبية

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اجتماعا مع أمناء مجالس الأمن من مختلف الدول بشأن القضية الأفغانية في الكرملين. وقال بوتين إنه "من الواضح أنه يوجد اليوم الكثير من احتمالات الصراع في العالم، ولدينا الكثير من الصراعات ليس بعيدًا عن روسيا، بما في ذلك في الاتجاه الأوكراني، نحن نتفهم وندرك ذلك جيدًا". وأردف بوتين: "التهديدات الإرهابية تتصاعد في البلاد (أفغانستان) بعد انسحاب أمريكا منها.

الوضع في أفغانستان لا يتحسن، حسب المعطيات المتوفرة لدى روسيا، 4 ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة.