TL

لبنان الذي أطلق أوسع حملة تضامن رسمية وشعبية مع المنكوبين في البلدين عبر إرسال فرق للانقاذ

وجمع المساعدات الاغاثية ما زال ينتظر نتائج البحث عن عدد من أبنائه المفقودين وقد نقل عن السفير في أنقرة أنهم بين الستين والسبعين مفقودا.

المنار

اعلن حزب الله اطلاق اوسع حملة تكافل لمساندة سوريا وشعبها المحاصرين حتى في نكبتهم، وجمع التبرعات للوقوف الى جانبهم في هذه الظروف الصعبة، فيما تداعت الجمعيات والمؤسسات من مختلف الجهات والاطياف بمبادرات جماعية وفردية لتقديم كل عون ممكن للشعبين السوري والتركي.

nbn

المبادرة الاغاثية تجاه تركيا وسوريا ثمنتها السفيرة الأميركية التي أشادت بفتح لبنان مطار عاصمته ومرافئه لاستقبال المساعدات المقدمة لسوريا فيما أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الاميركية قرارا يسمح لمدة 180 يوما بكل المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال التي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات السورية.

mtv

سياسيا، الملف الرئاسي في اجازة موقتة في انتظار بدء سفراء الدول الخمس التي اجتمعت في باريس جولة على المسؤولين اللبنانيين، وذلك لاطلاعهم على محصلة المشاورات والمباحثات التي اجريت.

وقد تأكد ان الدول الخمس المجتمعة قررت تكليف قطر التواصل مع الجانب الايراني في محاولة لتمرير الاستحقاق الرئاسي. وفي ضوء نتائج التواصل، سيتبلور اتجاه الوضع رئاسيا.

NTV

أميركية وسورية فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا موقتا بهدف إيصال مساعدات إلى السكان المتضررين وفي أسرع وقت ممكن موضحة أن هذا الإجراء "يسمح لمدة مئة وثمانين يوما بجميع الصفقات المتعلقة بمساعدة ضحايا الزلزال التي كانت محظورة بموجب العقوبات وفي خطوة غير مسبوقة من الجانب السوري..

OTV

المصارف تهدد بالإقفال التام، وحاكم المركزي يتنصل من اي مسؤولية، على وقع معاناة الناس الذين جاعوا بفعل المأساة، ولن تشبعهم المزايدات.

LBC

الكباش يشتد بين المصارف والحكومة ، فإذا نفذت المصارف تهديداتها بالإقفال التام، فهذا يعني شل الحركة النقدية في سابقة لم يشهدها لبنان، فكيف ستتصرف الحكومة ومصرف لبنان حيال هذا المعطى ؟ هل بالمفاوضة أو بالضغط ، فإذا كان بالمفاوضة ، فمن سيتنازل لمن ؟ وإذا كان بالضغط فكيف سيكون هذا الضغط ؟

الميادين

حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب سوريا، ترتفع إلى أكثر من 3500 شخص، ومحافظ إدلب يؤكد أنّ الحكومة جاهزة لإدخال المساعدات للمناطق المنكوبة والخارجة عن سيطرتها ارتفعت، اليوم الجمعة، حصيلة ضحايا الزلزال العنيف، الذي ضرب سوريا، إلى أكثر من 3500 شخص، ولا يزال كثيرون من الأشخاص تحت الأنقاض.

الجزيرة

أوقفت السلطات التركية متعهدّ مبنى مؤلف من 12 طابقا انهار جرّاء الزلزال أثناء محاولته مغادرة البلاد، حسبما أفادت وكالة الأناضول. ويقدّر أن يكون 800 شخص تحت أنقاض مبنى "رونيسانس ريزيدنس" (Rönesans rezidans) السكني الذي يضمّ 250 شقة في هاتاي بجنوب شرق تركيا.

العربية

لافروف بعد جولة إفريقية: الغرب فشل تماماً في عزل روسيا

وزير الخارجية الروسي: على الرغم من المخططات المعادية لروسيا التي وضعتها واشنطن ولندن وبروكسل، فإننا نعزز علاقات حسن الجوار بالمعنى الواسع لهذا المفهوم مع أغلبية الدول.