الديار/ هيام عيد

قالت أنه على الرغم من التكهنات والقراءات والتسريبات التي سُجِّلت خلال الأسبوع الماضي عن اجتماع باريس الخماسي، والتي أتت متناقضة مع بعضها البعض نتيجة عدم صدور موقف أو بيان ختامي عن المجتمعين، فإن مصادر ديبلوماسية مطلعة، تكشف عن أن المداولات كانت شاملة وتناولت كل تفاصيل المشهد اللبناني، ولكن من دون الوصول إلى موقفٍ موحّد، وذلك، بنتيجة الخلافات، أو على الأقل التباينات، التي ظهرت على طاولة المجتمعين، إنما هي لم تخرج إلى العلن في ضوء اتفاقٍ مسبق على ترك البحث في الملف الرئاسي اللبناني على وجه الخصوص، لوزراء خارجية الدول المشاركة في هذا الإجتماع، والذين سيجتمعون في غضون ايامٍ معدودة وفق ما هو مقرّر، من أجل متابعة ودرس التوصيات التي أعدّها مستشاروهم إلى اجتماع العاصمة الفرنسية.

جورج شاهين/ الجمهورية

قال: في انتظار ان يحسم السفراء ممثلو الدول الخمس، والفصل في ما تسرّب عن لقاء باريس الخماسي مطلع الأسبوع المقبل، بقيت الساحة مفتوحة على مجموعة من السيناريوهات المختلفة، بعد 5 أيام على انعقاده. وتزامناً مع انتظار البعض للبيان الختامي، فقد تناقضت المعلومات إن كان البحث تناول الاستحقاق الرئاسي، والقول إنّه كان غائباً على أساس انّه من مهمّة اللبنانيين، وانّ الأولوية «لإنقاذ» دولة منهارة قبل فوات الأوان.