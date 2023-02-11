وكالة الأناضول

الأردن يرسل مستشفى ميدانيا إلى تركيا لعلاج متضرري الزلزال

4 طائرات نقلته مجهزا بالكامل إلى قهرمان مرعش وفق وزارة خارجية المملكة أعلن الأردن، مساء الجمعة، إرسال مستشفى ميداني عسكري إلى قهرمان مرعش جنوبي تركيا، لعلاج المتضررين من الزلزال. وقالت وزارة الخارجية في بيان: "قامت القوات المسلحة الأردنية بتجهيز مستشفى ميداني عسكري يضم طاقما مكونا من 108 من الأطباء والممرضين والإداريين، وبسعة 24 سريرا، وغرفة عمليات، ومختبرات، وغرفة عناية حديثة، بالإضافة إلى صيدلية، وبتخصصات مختلفة". وأضافت أن "أربع طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي أقلعت اليوم (الجمعة)، ناقلة المستشفى الميداني الذي تم تحديد موقعه في قرية بازارتشيش في مقاطعة قهرمان مرعش التركية التي تضررت بشكل كبير من الزلزال". وأفادت بأن إرسال المستشفى يأتي "تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلازل التي ضربت الجمهورية العربية السورية والجمهورية التركية الشقيقتين". وبحسب الوزارة، كان قائد الجيش الأردني اللواء يوسف الحنيطي، وأمين عام وزارة الخارجية لينا الحديد، وسفير تركيا لدى المملكة أردم أوزان، في وداع طاقم وأفراد المستشفى الميداني، قبيل الإقلاع نحو الأراضي التركية.

وفجر الاثنين، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية، ما خلف آلاف الضحايا وخسائر مادية كبيرة في البلدين.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

الخزانة الأمريكية تتوعد بزيادة ضغوط العقوبات بشأن دعم المجمع الصناعي العسكري الروسي

صرح نائب رئيس الخزانة الأمريكية، والي أديمو، بأن واشنطن ستزيد في الأسابيع والأشهر المقبلة من ضغوط العقوبات على الدول والأفراد الذين يدعمون المجمع الصناعي العسكري الروسي في الالتفاف على العقوبات المناهضة لروسيا. وقال أدييمو خلال مائدة مستديرة عقدت بمبادرة من وزارة المالية مع مجموعة من الخبراء في العقوبات والسياسة الخارجية إن خطط "زيادة الاهتمام بمكافحة إجراءات التحايل على العقوبات في الأسابيع والأشهر المقبلة". وجاء في بيان الوزارة أن ممثل الإدارة أخبر المشاركين في الحدث، أن وزارة المالية ستركز أيضا جهودها على مواجهة "الدول الثالثة والأشخاص المشاركين بوعي أو بغير وعي في توريد المواد إلى روسيا، والتي تحتاجها بشكل عاجل لتلبية احتياجات جيشها". أعرب الخبراء، بمن فيهم حوالي ثلاثين من الاقتصاديين وممثلي الأعمال، عن "رؤيتهم حول أفضل السبل لتحقيق ذلك". هذا وصعدت الولايات المتحدة والدول الأوروبية من ضغوط العقوبات على روسيا بشأن أوكرانيا وفرضت قيودا جديدة بانتظام.