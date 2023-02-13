نداء الوطن 11/2/2023

Chat GPT شارفَ على النجاح في امتحان الطبّ

حصل برنامج Chat Gpt الذي يُنتج نصوصاً باستخدام الذكاء الاصطناعي على درجة قريبة من تلك المطلوبة لاجتياز امتحان طبي صعب في الولايات المتحدة. وتولّى باحثون اختبار أداء البرنامج في امتحان يُجرى عادةً لطلاب الطبّ في أميركا، ويتضمّن أسئلةً في مجالات مختلفة، كالمعارف العلمية والمنطق السريري وأخلاقيات علم الأحياء. وينقسم هذا الامتحان المُسمّى "فحص الترخيص الطبي"، إلى ثلاثة أجزاء، يخضع الطلاب لأوّلها بعد نحو عامين من الدراسة، والثاني بعد أربع سنوات، في حين ينبغي أن ينجحوا في الثالث لكي يتمكنوا من مزاولة الطبّ.