وكالة الأناضول

اليونان: سنواصل دعم تركيا لتجاوز ما خلفه الزلزال

قال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، إن بلاده ستواصل بذل ما بوسعها على المستويين الثنائي والأوروبي كي تتجاوز تركيا ما خلفته محنة الزلزال. جاء ذلك في تصريح صحفي للوزير اليوناني مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو في ولاية هطاي (جنوب تركيا) عقب لقاء جمع الاثنين. وفي بداية تصريحه تقدم ديندياس نيابة عن اليونان حكومة وشعبا بالتعازي لتركيا في ضحايا الزلزال. وأعرب عن سعادته الكبيرة في نجاح طواقم النجدة اليونانية والأوروبية في إنقاذ العديد من الأرواح من تحت الأنقاض. وأضاف: "لقد سنحت لي قبل قليل مع نظيري تشاووش أوغلو فرصة زيارة خيام أقامتها طواقم نمساوية وهولندية وآيسلندية ويونانية". وأضاف: "علمنا عبر الإحاطة التي قدموها لنا بأن هذه الطواقم نجحت بإنقاذ 205 أشخاص كانوا عالقين تحت الركام". وأكد أن دعم حكومة وشعب اليونان لتركيا "لن يتوقف عند هذه النقطة؛ بل سيتواصل على نحو أكبر".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

مستشار رئيس الوزراء: المجر لن تزود أوكرانيا بالسلاح على الرغم من مطالبات زيلينسكي

صرح المستشار السياسي لرئيس الوزراء المجري بالاش أوربان، في مقابلة بثتها محطة "كوسوث" الإذاعية، بأن المجر مستعدة لتكون شريك أوكرانيا في تحقيق السلام، ولكن ليس في توريد الأسلحة، على الرغم من مطالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي. وقال المستشار: "لن تزود المجر بالأسلحة "لكييف"، على الرغم من مطالب الرئيس الأوكراني، ويمكننا أن نكون شريكًا "لأوكرانيا" في بناء السلام، ولكن ليس في أي شيء آخر". كما شدد على أن المجر "تدعم اندماج أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي، لكن يجب عليها إحراز تقدم في احترام حقوق الأقليات القومية، بما في ذلك الأقلية المجرية في ترانسكارباثيا".