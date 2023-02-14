TL

تركيا وسوريا تسابقان الزمن في استكمال المحاولات الاخيرة لانتشال أحياء بعد ثمانية أيام على زلزال القرن في البلدين وسط ارقام مرعبة فالضحايا والجرحى بعشرات الآلاف والمنكوبون بعشرات الملايين.

أما في الداخل وبعد ترددات الهزات نتيجة الزلزال يستذكر اللبنانيون إهتزاز البلاد منذ ثمانية عشر عاما في أعقاب اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري والذي سيتم إحياء ذكراه غدا امام ضريحه في حضور نجله الرئيس سعد الحريري الذي وصل الى بيروت مساء الاحد.

المنار

انتهى تعداد الناجين لكنه يصعب تعداد المفقودين، فيما انتشال المدفونين تحت الانقاض يرفع عداد ضحايا الزلزال التركي السوري الى عشرات الآلاف.. ومع اتضاح هول الكارثة زادت الاصوات المرتفعة بان ما يقدم من مساعدات غير كاف، وان ما تحتاجه الدولتان المنكوبتان أكثر بكثير من مساعدات عينية، على ان اعين المنظمات الدولية قد رصدت ما لا يمكن تجاهله في سوريا، حتى اعلنت الناطقة باسم الصليب الاحمر الدولي ايمان طرابلسي عبر المنار ان العقوبات فاقمت من ازمة السوريين المصابين بها قبل الزلزال، وان الابتعاد عن تسييس المساعدات امر ضروري لان حاجة السوريين أكبر بكثير من مؤن وخيم ايواء.

nbn

مع دخول الاسبوع الثاني على الزلزال المدمر في تركيا وسوريا واصل عداد الضحايا والجرحى ارتفاعه وبلغ حتى الان سبعة وثلاثين الف ضحية في البلدين المنكوبين فيما استمر جسر المساعدات الجوي والبري مفتوحا بين تركيا وسوريا والدول العربية الشقيقة وبعض الدول الاجنبية ولبنان جزء منها عبر السماح للطائرات والسفن بالهبوط والرسو في موانئه الجوية والبحرية والعبور عبر حدوده البرية

عداد ضحايا الزلزال ترافق في لبنان مع عداد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية ومعه ارتفاع جديد في اسعار المحروقات.

mtv

لا " بالخط العريض رفعها نواب المعارضة اضافة الى نواب تكتل لبنان القوي في وجه رئيس مجلس النواب. نبيه بري فشل في عقد جلسة تشريعية الخميس المقبل، فأجل الاستحقاق الى الاسبوع المقبل.

لكن التأجيل لا يعني البتة ان بري فقد الامل او انه سيتراجع عن مسعاه. فهو يريد عقد جلسة اشتراعية مهما كان الثمن لأسباب كثيرة.

لذلك فانه سيعاود اتصالاته برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عله يقنعه بالمشاركة في الجلسة. فهل سيبقى باسيل على موقفه المبدئي، ام سيدخل في بازار مع بري لتحقيق مطالبه؟ الاجابة للايام المقبلة، علما ان تغيير باسيل موقفه لن يكون سهلا، وله انعكاسات سلبية عليه وعلى تياره ولا سيما لدى الرأي العام المسيحي.

NTV

وفي الداخل ايضا اسبوع آخر من الهزات السياسية الارتدادية في ظل أفق مسدود لكل الاستحقاقات المطروحة وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي فيما العين رصدت عين التينة للوقوف على قرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي قرر عدم السير في الجلسة التشريعية بعد ارتفاع أصوات معارضة بلغت السبعة والأربعين صوتا وحدد الاثنين المقبل موعدا ثانيا لاجتماع هيئة المكتب.

OTV

على مدى ايام، طبل المزايدون آذان اللبنانيين برفضهم عقد جلسة تشريعية، ولو تحت عنوان الضرورة، رافعين شعار الحرص على انهاء الشغور وانتخاب رئيس، وراحوا ينسجون لموقفهم المستجد، مبررات وتفسيرات، لم يصدقها سوى الانصار، لأن الآخرين من الناس يدركون جيدا ان الحريص على الموقع الرئاسي لا يتنازل عن صلاحياته في الطائف، ولا يستهدف ما تبقى منها خلال ولاية الرئيس العماد ميشال عون، تماما كما ان الساعي الى انهاء الشغور، لا يتمسك بمرشح يتحدى عبره اللبنانيين الآخرين، رافضا تفاهم المسيحيين، والتوافق الوطني، الاكثر من ملح في ظل الانهيار غير المسبوق الذي يعيشه لبنان.

LBC

حين يلامس الدولار الأميركي السبعين ألف ليرة ، وصفيحة البنزين المليون والثلاثمئة ألف ليرة . وحين تلوح نقابة الأفران بالتوقف عن العمل والإنتاج والبيع في صالات العرض والسوبرماركت ، في حال لم يصدر وزير الإقتصاد الليلة تسعيرة تراعي حقوق الأفران . وحين تكون المدارس الرسمية في حال تعطيل بسبب إضراب الاساتذة ويكون مصير الامتحانات الرسمية على المحك ، وحين تكون الإدارات الرسمية في حال إقفال بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة . فإن الزلزال الذي يضرب لبنان ، مع كل ارتداداته، يبدو قاسيا خصوصا أن ارتداداته مستمرة.

الميادين

استقبل الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في قصر كويرينالي بروما، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في زيارة رسمية للبلاد.

الجزيرة

حضت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأميركية في موسكو على موقعها الإلكتروني اليوم .

العربية

كشفت الصين، اليوم ، أن عدد البالونات الأميركية التي حلقت فوق الصين دون إذن من بكين، خلال العام الماضي بلغ 10 بالونا.