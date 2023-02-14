الجزيرة - السعودية

المملكة تعود للفضاء بإرسال رائدة ورائد فضاء لمحطة الفضاء الدولية

أعلنت المملكة أمس عن إرسال أول رائدة فضاء سعودية ورائد فضاء سعودي إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام 2023م، حيث ستلتحق رائدة الفضاء ورائد الفضاء السعوديان (ريانة برناوي وعلي القرني) إلى طاقم مهمة AX-2 الفضائية بهدف بناء القدرات الوطنية في مجال الرحلات المأهولة لأجل البشرية، والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميًّا، والإسهام في الأبحاث العلمية التي تصب في صالح خدمة البشرية في عدد من المجالات ذات الأولوية مثل الصحة والاستدامة وتقنية الفضاء، موضحة أن الرحلة العلمية ستنطلق من الولايات المتحدة الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية، مشيرةً إلى أن البرنامج يتضمن تدريب رائدة ورائد فضاء آخرين على جميع متطلبات المهمة وهما (مريم فردوس و علي الغامدي).

الأنباء - الكويت

السفيرة التركية: لن ننسى "الوقفة الكويتية الإنسانية" لتوصيل المساعدات للشعب التركي

أشادت سفيرة جمهورية تركيا لدى البلاد طوبى سونمز بدور الكويت الإنساني والإغاثي على كافة المستويات لاسيما الوقوف الى جانب تركيا جراء الزلزال المدمر الذي خلف آلاف القتلى والمصابين.

وأعربت سونمز في تصريح لـ "كونا" عقب لقائها مع رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د.هلال الساير عن تقديرها للجهود التي تبذلها الكويت قيادة وشعبا ودعمها المتواصل لتركيا عبر التبرعات الحكومية والشعبية ومشاركة الفرق التطوعية الكويتية في تركيا. وقالت إنها بحثت مع الساير الاحتياجات الضرورية للمنكوبين والتنسيق لإيصالها للمتضررين في تركيا، مشيرة الى التطرق للمساعدات التي قدمتها جمعية الهلال الاحمر الكويتي وتحركاتها الانسانية لإغاثة ومساعدة المناطق المتضررة جراء الزلزال المدمر.