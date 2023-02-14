الجمهورية / طوني عيسى

قال أن الاجتماع الأول للقاء الخماسي في باريس لم يسفر عن نتيجة مباشرة. وهذا الأمر لم يفاجئ أحداً، والمشاركون أنفسهم كانوا يعرفون المناخ مسبقاً. لكن هذا الاجتماع كان محطةً مهمَّة في مسار الأزمة في لبنان، لأنّ مجموعة الخمسة هي النواة التي ستؤسس لمؤتمر الحوار الوطني الموعود، بغطائه الإقليمي والدولي، عندما تنضج ظروف انعقاده.

اللواء / عمر البردان

قال: كان من الطبيعي أن يتخذ القرار بإلغاء الجلسة النيابية التشريعية التي كانت مقررة الخميس المقبل، بعد موقف تكتل «لبنان القوي» وقبله نواب المعارضة، بمقاطعتها، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى صرف النظر عنها، بانتظار مزيد من المشاورات، وإن كانت المعطيات لا توحي بإمكانية حصول أي توافق على عقد جلسات تشريعية، طالما أن غالبية المكونات النيابية تؤكد أن البرلمان يعتبر هيئة ناخبة، وظيفتها الأساسية انتخاب رئيس للجمهورية، وليس التشريع في أي مجال. وبذلك نجح النواب المسيحيون، ومعهم عدد كبير من النواب المعارضين، على إرغام الرئيس بري على إلغاء الجلسة. وهو أمر سيزيد من حدّة الانقسام في البلد، ويرفع من منسوب المواجهة بين المكونات السياسية والنيابية.