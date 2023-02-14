وكالة الأناضول

سفير الإمارات بأنقرة: تركيا ستخرج من الزلزال "أكثر قوة"

عرب السفير الإماراتي لدى أنقرة سعيد ثاني الظاهري، الإثنين، عن ثقته بأن تركيا ستخرج "أكثر قوة"، من كارثة الزلزال المدمر، مشددا على دعم "الأخوة والأصدقاء" للشعب التركي في هذه المحنة.

تصريح الظاهري لمراسل الأناضول جاء خلال مشاركته في افتتاح مستشفى ميداني إماراتي في منطقة "إصلاحية" بمدينة غازي عنتاب لمساعدة المتضررين من زلزال 6 فبراير/ شباط الجاري.

وقال الظاهري إن هذا المستشفى "جزء من المساعدات والخدمات التي قدمتها دولة الإمارات.. وعندنا هناك في منطقة قهرمان مرعش فرق بحث وإنقاذ متواجدة وكذلك توزيع للمساعدات".

وتابع: "نحن نعلم أن تركيا إن شاء الله سوف تخرج من هذه الأزمة أكثر قوة بتواجد الأخوة والأصدقاء معهم إن شاء الله".