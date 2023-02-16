TL

الدولار في حالة جنون وأسعار المحروقات حارقة واسعار السلع الاستهلاكية نارية وما بين الجنون واشتعال الاسعار المواطنون في حالة صدمة معيشية.

المنار

جدر سياسية سميكة خلخلتها ارتدادات الزلزال التركي السوري واحدثت فيها الفجوات، فمشت عبرها الحكومة الارمينية الى تركيا متخطية عقوداً من التاريخ المرير.

nbn

لا صوت يعلو على دوي ارتفاع سعر الدولار الاميركي مقابل الليرة اللبنانية سوى اصوات الافواه الجائعة والبطون الخاوية والجيوب الفارغة التي انهكها الوضع الاقتصادي وتردي الرواتب والاجور في لبنان.

mtv

كلُ الارقام القياسية تتهاوى امام الدولار. فسعر الصرفِ للعملة الخضراء لامس حدودَ ال 76 الف ليرة ، في ظل غياب اي معالجةٍ رسمية، وفي ظل استمرار اضرابِ المصارف. انها الفوضى المالية شبه الشاملة، تواكبها فوضى اقتصادية واجتماعية. فالمحروقات ارتفعت اسعارُها مرتين اليوم: مرةً قبل الظهر... ومرةً بعد الظهر لتواكبَ ارتفاعَ سعر العملة الخضراء، ما تسبب بفوضى في التسعير وزحمةٍ امام المحطات ومطالبةِ بعضها بالتسعير بالدولار.

NTV

في حساب بسيط ,على الدولة المفلسة مدفوعات وعلى المصرف المركزي تأمينها ما يجعله الشاري الاول للدولار في السوق المحلي.

هذا علمياً سبب ارتفاع سعر الدولار وهو دخل في ازمة مفتوحة لا معالجات لها.

ازمة مرتبطة بأي بلد نريد واي رئيس نريد؟

OTV

باستثناء بعض التحركات الخجولة المتنقلة بين المناطق، يمضي اللبنانيون ايامهم على وقع ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل ينذر بالأسوأ، من دون أن يأتي رد فعلهم على مستوى الكارثة، علماً أن كثيرين منهم نزلوا الى الشوارع في مرحلة 17 تشرين الاول 2019 لسبب يكاد لا يقاس من الناحية المادية بما يحدث اليوم.

LBC

سؤال واحد يكرره اللبنانيون: " ليش عم يطلع هيك سعر الدولار؟" الجواب: كل ما حدا احتاج دولار يشتريه من السوق فيرتفع سعر صرف الدولار.

ولكن من يشتري الدولار ولماذا يحتاج اليه؟ وماذا عليه ان يسدد من مدفوعات؟

الميادين

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، أنّ وزراء دفاع الحلف اتفقوا على زيادة إنتاج الذخيرة، وتعزيز الاستثمار الدفاعي على المدى الطويل.

الجزيرة

تجاوزت حصيلة قتلى الزلزال الذي ضرب جنوبي تركيا وشمال سوريا 41 ألفا، إثر انتشال المزيد من الجثث من تحت أنقاض المباني المدمرة في البلدين.

العربية

نقلاً عن المرصد السوري: دخول 391 شاحنة مساعدات عبر المعابر الحدودية إلى شمال غرب سوريا منذ الزلزال.