روسيا اليوم

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل إلى كييف في أول زيارة لمسؤول إسرائيلي رفيع منذ بداية العملية العسكرية

وصل وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين صباح اليوم الخميس إلى العاصمة الأوكرانية كييف، في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى أوكرانيا منذ بداية العملية العسكرية الروسية.

ومن المتوقع أن يلتقي كوهين مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الأوكراني دميتري كوليبا ويشارك في مراسم إعادة فتح السفارة الإسرائيلية في كييف. كما سيقوم بزيارة إلى "بابي يار" وبوتشا.

وقال كوهين: "وصلت اليوم في أول زيارة لوزير إسرائيلي إلى كييف منذ اندلاع الحرب. وفي العام الماضي وقفت إسرائيل إلى جانب الشعب الأوكراني وإلى جانب أوكرانيا. واليوم سنرفع العلم في السفارة الإسرائيلية في كييف والتي ستعود إلى نشاطها بهدف تعزيز العلاقات بين الدولتين".